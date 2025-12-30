Más de 30 sicarios participaron en ejecución de empresario y su hija en Jalisco, reportan

En la ejecución del empresario Alberto Prieto, del Mercado de Abastos de Guadalajara, de su hija y un escolta, participaron más de 30 sicarios con armas de alto calibre, que se desplazaron en al menos siete vehículos, la mayoría con placas de Michoacán, revelaron autoridades de seguridad de Jalisco.

Tras una reunión emergente del Gabinete de Seguridad del Estado de Jalisco en las instalaciones de la V Región Militar, la fiscalía estatal confirmó a medios locales que se trató de una agresión directa contra el empresario del ramo comercial.

Refirió que el vehículo en el que se trasladaba la víctima no tenía blindaje y que el comerciante contaba con la protección de al menos siete escoltas, algunos de ellos militares en retiro.

Se dio a conocer que fueron asegurados cuatro vehículos presuntamente vinculados con los agresores: dos abandonados en el lugar de los hechos y dos más localizados en calles aledañas. Tres de estos automóviles portaban placas del estado de Michoacán y uno no contaba con láminas vehiculares.

El Gobierno de Jalisco anunció el reforzamiento de las acciones operativas terrestres para fortalecer las labores de investigación, contención y presencia territorial tanto en la Zona Metropolitana de Guadalajara como en el resto del estado, además de una coordinación permanente entre los tres niveles de gobierno y la promoción de la denuncia anónima.

¡Alerta en Zapopan! 🚨



Hoy se registró una intensa balacera en Avenida Topacio, dejando un saldo preliminar de 2 personas fallecidas y 5 lesionadas (incluyendo una mujer).



Entre los vehículos asegurados en la escena: una impresionante Lamborghini Urus naranja con impactos de… pic.twitter.com/OJfX3xZU0w — Tendencia Noticias (@TNnoticiasMx) December 29, 2025

