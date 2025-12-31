Autopista del Sol: se registra fuerte volcadura de camioneta

Un fuerte accidente vial registrado la tarde de este miércoles en la Autopista del Sol generó alerta entre automovilistas y usuarios de redes sociales, luego de que comenzara a circular un video del momento posterior al siniestro ocurrido a la altura del municipio de Juan R. Escudero, Guerrero.

De acuerdo con las imágenes difundidas, un vehículo perdió el control por una aparente ponchadura de llanta y terminó impactándose contra el muro de contención, quedando volcado sobre la vía. La escena provocó la inmediata reacción de quienes transitaban por la zona.

En el video se observa cómo una segunda unidad, que circulaba metros atrás, se detuvo para brindar auxilio a los ocupantes del automóvil accidentado. Los conductores y acompañantes descendieron para ayudar a las personas a salir del vehículo, mientras se solicitaba apoyo a los servicios de emergencia.

⚠️Este miércoles, en la Autopista del Sol, a la altura de Tierra Colorada, un vehículo que transportaba turistas perdió el control y se estrelló contra un muro.

Hasta el momento, de acuerdo con N+, se sabe que en el vehículo viajaban dos hombres y una menor de edad, quien resultó lesionada. Los dos adultos resultaron ilesos tras el impacto.

El percance ocurrió en plena temporada vacacional y celebraciones de fin de año, un periodo en el que el flujo vehicular aumenta de manera considerable en esta importante vía que conecta con destinos turísticos del estado de Guerrero, por lo que se reportó caos vial en la zona del impacto.

Autoridades y especialistas en seguridad vial han reiterado en diversas ocasiones el llamado a extremar precauciones al conducir por carretera, recordando que factores como el exceso de velocidad, las prisas, las distracciones y el mal estado mecánico de los vehículos pueden derivar en accidentes graves.

