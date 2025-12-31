Detienen a 9 personas y aseguran armas durante operativos en Plan Michoacán por la Paz

Como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, fuerzas federales y estatales detuvieron a nueve personas.

“Como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, elementos de @Defensamx1 y @GN_MEXICO_, en coordinación con @SSeguridad_Mich y @FiscaliaMich, detuvieron a 9 personas y aseguraron 10 armas de fuego, 459 cartuchos, 18 cargadores y 3 vehículos”, informaron autoridades en redes sociales.

Como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, elementos de @Defensamx1 y @GN_MEXICO_, en coordinación con @SSeguridad_Mich y @FiscaliaMich, detuvieron a 9 personas y aseguraron 10 armas de fuego, 459 cartuchos, 18 cargadores y 3 vehículos.



Se realizaron patrullajes,… pic.twitter.com/Ad9Vi6Obpl — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) December 31, 2025

Se precisó además que se realizaron patrullajes, reconocimientos a pie y acciones de proximidad social en huertas de aguacate y limón, así como visitas a empacadoras e industrias cítricas de Uruapan, Nuevo San Juan Parangaricutiro, Villa Madero, Zitácuaro, Apatzingán, Buenavista Tomatlán, Parácuaro, Múgica, Lázaro Cárdenas y Chinicuila, para brindar seguridad a trabajadores y productores.

“Del 10 de noviembre al 30 de diciembre, estas acciones coordinadas han permitido la detención de 287 personas y el aseguramiento de 150 armas, más de 11 mil cartuchos, 616 cargadores, 241 vehículos, 190 artefactos explosivos, 53 kg de material explosivo, más de 766 kg de metanfetamina, 78 kg de marihuana, así como la inhabilitación de 18 campamentos y 43 tomas clandestinas.”, según la información oficial.

“Seguimos fortaleciendo la presencia territorial y la coordinación interinstitucional para proteger a las comunidades y sectores productivos de Michoacán”.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR