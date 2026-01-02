Evelyn Salgado supervisa Acapulco y San Marcos tras sismo de 6.5 en Guerrero

La gobernadora Evelyn Salgado Pineda recorrió la zona turística de Acapulco y el municipio de San Marcos tras el sismo de magnitud 6.5. Durante su gira, verificó que la actividad turística en el puerto opera con normalidad y atendió personalmente a la población afectada del municipio de la Costa Chica, epicentro del fenómeno natural.

Acompañada por la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez; el Oficial Mayor de la Secretaría de Finanzas, Ricardo Salinas Méndez; la presidenta honoraria del DIF Guerrero, Liz Salgado Pineda; el titular de Sectur Guerrero, Simón Quiñones Orozco; el director de la Promotora de Playas, Alfredo Lacunza de la Cruz y el subsecretario de Protección Civil Guerrero, Ricardo Ramírez Ibarra, la mandataria platicó con hoteleros y ciudadanos en hospederías de la zona Dorada.

La gobernadora Evelyn Salgado dialoga con hoteleros en la zona Dorada de Acapulco. ı Foto: Gobierno Guerrero

La mandataria estatal indicó que el Consejo Estatal de Protección Civil permanece en sesión permanente. Desde ahí mantiene comunicación directa con alcaldes, alcaldesas y el gobierno federal.

TE RECOMENDAMOS: Infraestructura sin daños Gobernadora de Guerrero afirma que no hay afectaciones en Aeropuerto de Acapulco ni en Autopista del Sol

Evelyn Salgado destacó que la seguridad es una garantía en las carreteras gracias al apoyo de la Guardia Nacional. El despliegue de más elementos en la Autopista del Sol tiene como fin salvaguardar la integridad física de los automovilistas.

Por su parte, el titular de Sectur Guerrero, Simón Quiñones Orozco, indicó que este día una gran parte de turistas ya tenía programado el regreso a su lugar de origen; por ello, descartó que el motivo del éxodo sea el sismo. El funcionario dio a conocer las cifras de ocupación hotelera: Acapulco presenta un 96.8 por ciento, Ixtapa un 89.4 por ciento, Zihuatanejo cuenta con 80.6 puntos porcentuales, Taxco con 72.5 por ciento y La Unión con 82.2 por ciento.

El funcionario indicó que el Aeropuerto Internacional de Acapulco, las terminales de autobuses, carreteras, casetas de la Autopista del Sol y vialidades operan de manera normal y sin reporte de daños mayores.

Recorrido de supervisión en San Marcos para la evaluación de daños estructurales. ı Foto: Gobierno Guerrero

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero, Daniel Ledesma Osuna, informó que la policía estatal realiza recorridos permanentes en las ocho regiones del estado, principalmente en Acapulco, San Marcos y Chilpancingo. Además, mencionó la coordinación con autoridades de Morelos y Ciudad de México para mantener vigiladas las vías terrestres.

La alcaldesa Abelina López Rodríguez agradeció el apoyo de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, así como la pronta respuesta de su gabinete ante esta situación.

Evelyn Salgado realiza un recorrido en el municipio de San Marcos, epicentro del sismo

Enseguida, la gobernadora se trasladó al municipio de San Marcos. Junto al alcalde Misael Lorenzo Castillo, realizó un recorrido para la evaluación preliminar de daños.

En este sentido, la mandataria estatal informó el deceso de una mujer debido al colapso de una barda en la localidad de Las Minas. Finalmente, reiteró la disposición del gobierno del estado para brindar acompañamiento a la población afectada.

am