Gobierno del EdoMéx activa protocolos tras sismo con epicentro en Guerrero; se reporta saldo blanco, sin incidentes graves

El Gobierno del Estado de México, a través de Protección Civil del EdoMéx informa que se activaron los protocolos de revisión y monitoreo en los 125 municipios de la entidad tras el sismo de magnitud 6.5 con epicentro en San Marcos, Guerrero, registrado las 07:58 horas de este viernes 2 de enero; se registró saldo blanco y no hubo incidentes graves.

El sismo fue perceptible en los 125 municipios del Estado de México, donde sonaron los 10 mil altavoces del sistema de alerta sísmica instalados en el territorio mexiquense.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad del Estado de México y las Comisarías Municipales, no se recibieron llamadas al 911 relacionadas con daños estructurales; únicamente se registró una fuga de gas natural en Tlalnepantla, la cual fue controlada por el cuerpo de bomberos. Además, tres llamadas por crisis nerviosa, las cuales fueron atendidas conforme a los protocolos establecidos.

Se mantiene comunicación con las 125 Unidades Municipales de Protección Civil, sin reporte de afectaciones mayores. Asimismo, continúan los recorridos preventivos de inspección en hospitales, vialidades estratégicas y estructuras prioritarias.

Como parte de las acciones de monitoreo, dos helicópteros del Grupo Relámpagos realizaron sobrevuelos de seguridad para la evaluación de posibles daños y apoyo a la población, sin que hasta el momento se hayan detectado afectaciones en la entidad.

Por su parte, la Secretaría de Salud del Estado de México, a través de los Servicios de Urgencias del Estado de México (SUEM), informó que sus unidades realizaron recorridos en diversas zonas de la entidad, sin registrar novedades.

Como medida preventiva, se efectuó la evacuación del Centro Médico “Lic. Adolfo López Mateos” de Toluca, con la salida ordenada de aproximadamente 650 personas, sin que se registraran incidentes.

Se reporta el funcionamiento normal de las 19 jurisdicciones sanitarias, las cuales señalaron que la red hospitalaria opera de manera regular.

El Gobierno del Estado de México reiteró el llamado a la población a mantener la calma, informarse a través de canales oficiales y seguir las recomendaciones de Protección Civil del EdoMéx.

