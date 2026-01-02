Datos del Gobierno federal

Quintana Roo rompe récord de operaciones áreas en diciembre de 2025: Turismo

Informe federal sobre turismo, donde se incluyó a Quintana Roo.
La Razón Online

Con 771 operaciones áreas en un día, Quintana Roo rompió su récord estatal el pasado 27 de diciembre de 2025, informó el Gobierno de México, a través de la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora.

Puntualizó que la ocupación hotelera de la Riviera Maya fue del 81.4 por ciento; en Cancún del 79.3 por ciento; en Cozumel de 76.5 por ciento; y Tulum de 76.2 por ciento.

A octubre de 2025, México registró un incremento de 13.6 por ciento en la llegada de visitantes y se espera cerrar el año con indicadores superiores al promedio global en la llegada de turistas internacionales.

Josefina Rodríguez Zamora expuso durante la conferencia de prensa que entre enero y octubre del año pasado se recibieron 79.3 millones de visitantes, que fue 9.3 más respecto al mismo periodo de 2024; además, 5.8 por ciento más turistas, al registrar 38.4 llegadas.

