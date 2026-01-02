Se registran varios derrumbes en Acapulco, Guerrero, tras fuerte sismo de 6.5

El fuerte sismo de magnitud 6.5 grados con epicentro en San Marcos, Guerrero, dejó varias afectaciones, una de ellas fue un derrumbe que se registró en Sinfonía de Mar, en la calle de la famosa Quebrada de Acapulco.

En redes sociales se difundieron fotos y videos de cómo quedó la calle de la Quebrada cubierta con rocas, tras el movimiento telúrico.

De acuerdo con las autoridades de Guerrero, en su reporte, señalaron que también hubo derrumbes en otras partes como Av. Escénica y Calzada a Pie de la Cuesta en Acapulco.

En La Quebrada, Acapulco, lo primero fue un rugido "como del diablo", según dijo un anciano que caminaba por el camino que sirve para mirar a los clavadistas. Tras el rugido, comenzaron a caer rocas en tres puntos. "Pensé ora sí nos vamos", dijo una vendedora de recuerditos. pic.twitter.com/PrAEfKgk2i — Arturo Cano (@ArturoCanoMx) January 2, 2026

Otros derrumbes que se registraron fueron en la carretera federal Acapulco- Pinotepa Nacional entre Acapulco y San Marcos, cerca del poblado de la Caridad.

Otro fue en en la carretera Tierra Colorada- Carrizal, donde hubo desprendimiento de tierra y de rocas. Mientras que en en la calle Aldama en Tixtla de Guerrero se reporto el derrumbe de una barda de adobe.

Además, una usuaria en Facebook de la cuenta Cocinando con Dulce reportó que en la zona de Barra Vieja se agrietó la playa.

Así se vivió el sismo en Guerrero

El estado de Guerrero fue el epicentro del fuerte sismo, por lo que el temblor se sintió con mayor intensidad en esa zona.

En redes se difundieron videos de cómo se vivió el movimiento telúrico en el estado. Uno de los videos se viralizaron fue uno que fue captado por un usuario en Coyuca de Benítez, ya que el usuario se encontraba en el mar realizando deportes acuáticos y ahí el agua empezó a generar círculos y burbujas como consecuencia del movimiento de la tierra.