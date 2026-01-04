Edomex anuncia reconstrucción del Periférico Norte desde Naucalpan hasta Tepotzotlán: revisa las rutas alternas

Una fotografía ilustrativa de un tramo del Periférico Norte, en el Estado de México.

El gobierno de Delfina Gómez Álvarez anunció que a partir de este lunes 5 de enero comenzará la reconstrucción integral del Periférico Norte, una de las vialidades más importantes de la zona metropolitana que conecta al Estado de México con la Ciudad de México.

La obra abarcará 108 kilómetros, desde el Toreo, en Naucalpan, hasta la caseta de peaje de Tepotzotlán. Se trata de una intervención mayor que, tras décadas de deterioro acumulado, permitirá renovar completamente esta arteria por la que circulan diariamente millones de personas.

Hasta el próximo 30 de abril, los trabajos se desarrollarán en dos turnos:

Diurno, de 08:00 a 18:00 horas

Nocturno, de 21:00 a 04:00 horas

Los cierres serán parciales y se realizarán de manera progresiva, en tramos aproximados de un kilómetro por día , que se ajustarán conforme avancen las labores en cada sección.

El primer frente de obra iniciará a partir de las 22:00 horas del domingo 4 de enero, con un cierre parcial en los carriles centrales a la altura de Tepalcapa, en dirección al Toreo , con el objetivo de mantener la circulación vehicular mediante ajustes temporales.

La reconstrucción integral del Periférico Norte tiene como objetivo fortalecer la seguridad vial, mejorar la movilidad y reducir los tiempos de traslado para los usuarios de vehículos particulares, transporte público y carga pesada que diariamente conectan a los municipios de Naucalpan, Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli, Tultitlán y Tepotzotlán con la Ciudad de México y el resto del Estado de México.

Rutas alternas en sentido Tepotzotlán–Toreo

Para quienes circulen desde Tepotzotlán con dirección al Toreo, el desvío se ubicará a la altura de la terminal alterna de autobuses de Tepotzotlán. El recorrido recomendado es el siguiente:

Girar a la derecha sobre Avenida Insurgentes en el punto de desvío señalizado

Continuar por Avenida Insurgentes hasta la Calle Balneario.

Dar vuelta a la izquierda en Calle Balneario

Girar a la izquierda al llegar a la Avenida del Trabajo

Continuar por Avenida del Trabajo hasta reincorporarse al Periférico Norte, con dirección al Toreo y Naucalpan

Puedes revisar la ruta a detalle a través de la herramienta de navegación Google Maps, al hacer clic aquí.

Rutas alternas por reconstrucción del Periférico Norte, en el Estado de México. ı Foto: Cortesía

Rutas alternas en sentido Toreo–Tepotzotlán

En el sentido del Toreo hacia Tepotzotlán, el flujo vehicular se desviará de la siguiente manera:

Tomar el desvío a la derecha por la calle Rafael Reyes Espíndola, antes de llegar al Toreo, en la zona comercial limítrofe entre el Estado de México y la Ciudad de México

Girar a la izquierda sobre Avenida Ingenieros Militares

Incorporarse a la calle Rodolfo Gaona

Continuar por la prolongación de Ingenieros Militares

Girar a la izquierda para circular por la lateral de Río de San Joaquín

Este tramo conecta directamente con la lateral del Periférico Norte, donde previamente se pavimentó con concreto hidráulico un segmento de 1.5 kilómetros, desde los límites con la Ciudad de México hasta la Avenida Primero de Mayo.

Revisa las alternativas viales a detalle en Google Maps haciendo clic aquí.

Rutas alternas por reconstrucción del Periférico Norte, en el Estado de México. ı Foto: Cortesía

Apoyo y señalización durante los trabajos

Durante todo el periodo de obra se instalarán señalamientos informativos y de protección en los puntos intervenidos, con indicaciones claras sobre desvíos y rutas alternas. Asimismo, se contará con personal capacitado al inicio y al término de cada tramo para orientar a los automovilistas, apoyar en el control del tránsito y resolver dudas.

Este operativo funcionará tanto en el turno diurno como en el nocturno , con el propósito de mantener la circulación lo más fluida posible y garantizar la seguridad de quienes transitan por la zona.

