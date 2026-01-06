Canje de placas Tabasco 2026: ¿Cuánto cuesta y hasta cuándo habrá descuento?

Costo y paso a paso para pagar tu canje de placas en Tabasco con descuento.

Con el nuevo año, llegaron nuevas responsabilidades, entre ellas pago de tenencia, refrendo y otros trámites. Algunos conviene pagarlos durante los primeros meses, pues así te aseguras de conseguir el mejor precio y garantizar un ahorro en las finanzas del hogar. Es el caso del canje de placas en Tabasco para 2026.

El Gobierno ya publicó los detalles, costo y proceso para el canje de placas correspondiente al año 2026. Sí, como imaginaste, si pagas durante los primeros días del año accederás a un descuento. ¡Así que toma nota y hazlo pronto!

No olvides pagar tu canje de placa. ı Foto: Libre

A continuación, te detallamos dónde, cuándo y cómo pagar el canje vehicular, así como el último día que tienes para acceder a este descuento.

Costo y fechas del canje de placas en Tabasco 2026

Cuando empieza un año, es necesario pagar algunos trámites: la tenencia, el predial, el refrendo vehicular y, en algunos casos, el canje de placas.

El canje de placas es el trámite que consiste en pagar una nueva placa para tu vehículo en caso de que la que usas ya se haya vencido, lo cual ocurre cada seis años. Mantener tu placa al día te permite evitar multas y recargos, así que, si la tuya ya expiró, ¡toma nota!

¡Puedes acceder a un descuento en el trámite! ı Foto: Cuartoscuro

La Secretaría de Administración y Finanzas de Tabasco informó que el periodo para tramitar el canje de placas en 2026 es del 5 de enero al 30 de abril.

Sin embargo, para obtener el mejor precio en este trámite, es necesario llevarlo a cabo del 5 al 31 de enero, días en los cuales el costo será de:

$1,667 (mil 667 pesos) para auto, camioneta y camión

$566 pesos para motocicleta y motocarro

La Secretaría advirtió que, pasado ese periodo, a partir del 1 de febrero de 2026, el costo de este trámite se ajustará conforme la Unidad de Medida y Actualización (UMA), por lo cual se estima que el costo será considerablemente más alto.

¿Cómo y dónde pagar el canje vehicular en Tabasco?

Si el descuento que ofrece el gobierno de Tabasco no es suficiente motivación para pagar pronto, toma en cuenta que también es posible realizar este trámite en línea. ¡Así que no hay excusas para pagar a tiempo y ahorrar!

Opción 1: Pago en línea

Es la forma más rápida y el pago se refleja de inmediato si usas tarjeta o CoDi.

Regístrate : Ingresa al portal oficial llave.tabasco.gob.mx. Si no tienes cuenta, deberás crear una con tu CURP y un correo electrónico

Identifica tu vehículo : Selecciona la opción “Canje de Placas 2026”. Introduce tu número de placa y los últimos 6 dígitos del número de serie (VIN) de tu vehículo (estos vienen en tu tarjeta de circulación actual)

Confirma y Selecciona Sede : Verifica que los datos del auto y los montos sean correctos. El sistema te pedirá elegir el módulo de atención donde prefieres ir a recoger tus placas físicas

Realiza el Pago : En línea: Selecciona pago con tarjeta de crédito/débito o CoDi. Al finalizar, imprime tu recibo de pago

En efectivo: El sistema generará una línea de captura. Puedes pagar en bancos o establecimientos autorizados (OXXO, Súper Sánchez, Farmacias del Ahorro, Chedraui, etc.). Si eliges esta opción, deberás esperar a que el pago se valide en el sistema (usualmente es inmediato, pero revisa el portal en la sección “verificar línea de captura”).

Opción 2: Pago presencial

Si prefieres el método tradicional o tienes dudas con tus documentos, puedes acudir directamente a los módulos.

Acude a un módulo : Los principales son Base 4 (Av. Ruiz Cortines), Secretaría de Finanzas (Paseo de la Sierra), Parque La Choca o las Receptorías de Rentas en cada municipio.

Cotejo : Presenta tus documentos originales. El personal te entregará una orden de pago.

Caja: Realiza el pago en las cajas del módulo y conserva tu comprobante original.

Paso final: Entrega de placas

Independientemente de cómo pagaste, para recibir las placas nuevas debes acudir físicamente al módulo que seleccionaste (si fue en línea) o donde realizaste el trámite.

Documentos que debes llevar al módulo:

Recibo de pago impreso.

Identificación oficial (INE) original y vigente.

Placas anteriores: Debes entregar el par de láminas físicas y la tarjeta de circulación vieja.

Nota: Si te robaron las placas o las extraviaste, deberás presentar el acta ante la Fiscalía General del Estado (FGE).

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am