Refrendo vehicular 2026 en CDMX: Costo, dónde pagar y cómo usarlo para exentar la tenencia

¡Empezó un año nuevo! Y con eso, no solo llegan nuevos propósitos y deseos, sino también responsabilidades. Particularmente, los pagos de tenencia, predial y otros que regularmente se asignan en enero y el primer tercio del año. Entre ellos se encuentra el refrendo y aquí te explicamos cómo pagarlo en CDMX.

Pagar el refrendo vehicular es uno de los trámites administrativos más importantes del primer trimestre del año. Consiste en un pago por el derecho a renovar el uso de las placas del vehículo. A diferencia de la tenencia, es una cuota fija por el mantenimiento del registro en el padrón vehicular.

Aunque es un trámite que está casi en su mayoría completamente digitalizado, es importante pagarlo en tiempo y forma. Además, recuerda que en CDMX puedes acceder a un descuento del 100 por ciento de la tenencia si pagas tu refrendo a tiempo. Te explicamos.

¿Cuánto cuesta el refrendo vehicular 2026 en CDMX?

La Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México anunció recientemente los detalles para el pago del refrendo vehicular, así como los beneficios a los que se accede si se paga a tiempo.

Así, la Secretaría informó que, para 2026, el pago del refrendo vehicular es de 760 pesos.

Este pago es independiente de la tenencia, pero, sigue leyendo, porque aún hay más.

¿Cómo obtener descuento del 100% en la tenencia al pagar el refrendo?

Una de las noticias más relevantes que anunció el Gobierno de la Ciudad de México para este año, 2026, es que se darán facilidades para que más personas queden exentas del pago de la tenencia.

Así, según el Gobierno de la CDMX, quienes paguen su refrendo vehicular del 1 de enero al 31 de marzo de 2026 podrán acceder a un descuento del 100 por ciento en su pago de la tenencia siempre y cuando cumplan estos REQUISITOS:

No contar con adeudos previos

Contar con su tarjeta de circulación vigente (o pagar la renovación en ese momento)

Que el valor del vehículo sea menor a 638 mil pesos, incluido el IVA

En caso de motocicletas, que sea menor a 250 mil pesos, incluido el IVA

Es importante destacar que el valor para exentar vehículos del pago de la tenencia al pagar el refrendo aumentó este año, lo cual, según autoridades capitalinas, busca ampliar el número de ciudadanos beneficiados.

¿Cómo y dónde pagar el refrendo vehicular 2026 en CDMX?

El trámite para pagar el refrendo vehicular, la tenencia y otras obligaciones, ya está casi completamente digitalizado, y es posible llevarlo a cabo siguiendo estos pasos:

Ten a la mano tu número de placa y los últimos 5 dígitos del Número de Serie (VIN)

Ingresa al portal oficial de la Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX

Entra a la sección “Tenencia”

Escribe tu placa y selecciona el año 2026

Elige el método de pago: En línea con tarjeta; desde la App Tesorería CDMX o de forma presencial, generando un formato y pagando en bancos, tiendas o kioscos de la Tesorería

Guarda tu comprobante

