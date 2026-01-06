Detienen a nueve presuntos integrantes del CJNG en Tecamachalco, Puebla

Un operativo conjunto entre autoridades estatales y federales derivó en la detención de nueve presuntos integrantes del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el municipio de Tecamachalco, como parte de labores de inteligencia, investigación e intercambio de información, informó el Gobierno del estado de Puebla.

La acción fue resultado de la coordinación entre la Policía Estatal, la Secretaría de Marina, DefensaMX, la Guardia Nacional y la Fiscalía General del Estado de Puebla, instituciones que participaron de manera conjunta en el despliegue operativo que permitió la captura de los sospechosos.

Derivado de labores de inteligencia, investigación e intercambio de información, nueve presuntos integrantes de un grupo delictivo fueron detenidos en el municipio de Tecamachalco.



La acción fue resultado de la coordinación entre la Policía Estatal, @SEMAR_mx, @Defensamx1,… pic.twitter.com/IbCJAYnJFz — Secretaría de Seguridad Pública (@SSPGobPue) January 7, 2026

Durante la intervención, las elementos de seguridad aseguraron dos vehículos, así como siete armas de fuego, siete cargadores, ocho chalecos tácticos con siglas alusivas a una célula criminal, además de cartuchos útiles, todos ellos vinculados a las actividades del grupo delictivo.

De igual forma, las autoridades informaron el decomiso de más de mil dosis de posibles sustancias ilícitas, entre las que se encuentran cristal, cocaína, piedra, heroína y marihuana, las cuales quedaron bajo resguardo para su análisis e integración a las carpetas de investigación correspondientes.

Según información oficial también se detalló que, tras la identificación de los detenidos, se estableció que cinco de ellos son originarios de Baja California Sur, Veracruz y Oaxaca, sin que se precisaran mayores datos sobre la procedencia del resto de los implicados.

El Gobierno estatal señaló que estas acciones forman parte de una estrategia integral de seguridad, sustentada en el trabajo coordinado con fuerzas federales y el uso de información de inteligencia para combatir a los grupos delictivos que operan en la entidad.

Finalmente, la administración encabezada por el gobernador Alejandro Armenta reiteró su compromiso de mantener la coordinación con las instituciones federales para fortalecer la seguridad y proteger a las familias poblanas, sin que hasta el momento se hayan dado a conocer detalles adicionales sobre la situación legal de los detenidos.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL