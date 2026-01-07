¿Qué es el Bono Mujer Bienestar 2026 para mujeres de 18 a 64 años?

En redes sociales ha circulado información sobre un Bono Mujer Bienestar, por lo que muchas de las beneficiarias de este programa se han preguntado cómo es que pueden obtener este beneficio.

Muchas beneficiarias del programa Mujeres con Bienestar incluso han recibido mensajes por medio de WhatsApp en los que se les informa sobre un Bono Muujer Bienestar que consta de 2 mil 750 pesos mensuales u otras cantidades.

De acuerdo con los mensajes de texto, el Bono Mujer Bienestar presuntamente es un convenio que tiene el Gobierno con el INMUJERES, por lo que piden a las mujeres de entre 18 y 65 años de edad solicitar este apoyo a nivel nacional.

TE RECOMENDAMOS: Destina más de 134 mdp Marina del Pilar garantiza estudios del alumnado en situación vulnerable de UABC con beca Corazón de Cimarrón

Bono Mujer Bienestar 2026 ı Foto: Redes Sociales

Asimismo, en dicho mensaje de texto se encuentra un link en el que las mujeres que recibieron dicho mensaje pueden realizar el registro y recibir el Bono Mujer durante enero del 2026.

Pese a que la información que ha circulado en redes sociales ha despertado duda en muchas beneficiarias, la realidad es que estos mensajes de textos se tratan de una estafa, pues hasta el momento la Secretaría del Bienestar no ha brindado información sobre un supuesto bono.

¿Qué es Mujeres con Bienestar?

El programa Mujeres con Bienestar brinda apoyo económico a mujeres de entre 18 y 64 años de edad que residan en el Estado de México y se encuentren en pobreza extrema.

Este apoyo económico tiene la finalidad de elevar el ingreso económico que tienen las beneficiarias del Edomex, así como brindarles atención médica e incluso apoyo para que puedan concluir sus estudios en cualquier nivel educativo.

El programa Mujeres con Bienestar está disponible en los 125 municipios del Estado de México, y tiene prioridad para las mujeres jefas de familia, que residan en localidades con alta y muy alta migración.

Asimismo, le da prioridad a las mujeres que tengan alguna discapacidad permanente, quienes cuiden a una persona con discapacidad, que se reconozcan como indígenas, que sean afromexicanas, que tengan enfermedades crónico degenerativas, que sean víctimas de un delito o que sean repatriadas.

Mujeres con Bienestar ı Foto: Especial

¿Cómo y cuándo es el registro para Mujeres con Bienestar?

El registro de Mujeres con Bienestar está dirigido para mujeres que se encuentren en situación de pobreza y que tengan carencia por acceso a la seguridad social, y para poder recibir el apoyo económico requieren cumplir con algunos requisitos.

Los documentos que se requieren para realizar este registro se deben presentar en original y copia:

Acta de nacimiento, o en su caso extracto de la misma, o carta de naturalización

Identificación oficial vigente, puede ser la credencial para votar o se puede presentar constancia domiciliaria con fotografía y firma de la solicitante, expedida por la autoridad local correspondiente con vigencia no mayor a 30

Clave Única de Registro de Población (CURP)

Comprobante de domicilio con vigencia no mayor a 6 meses, puede ser de luz, telefonía fija, agua, predial, cable, internet o gas

Formato Único de Bienestar, este es emitido por una Instancia Ejecutora y debe ser remitido al correo electrónico registrado por la solicitante durante el pre-registro.

Mujeres con Bienestar ı Foto: Especial

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.