Trabaja Gobierno del Estado para mantener su primer lugar en transparencia a nivel nacional: Rocha Moya

El Gobernador constitucional de Sinaloa en el evento de este miércoles.

Al recordar que Sinaloa es uno de los cinco estados a nivel nacional que gracias a su buena gestión, transparencia y cumplimiento normativo del gasto federalizado, se ubica entre las 5 entidades federativas sin montos por aclarar ante la Auditoría Superior de la Federación, el Gobernador Rubén Rocha Moya afirmó que se trabaja de manera firme para mantenerse en este privilegiado primer sitio.

Al brindar declaraciones a los medios de comunicación en la comunidad de la Palma, Navolato, a donde acudió para la entrega de la beca de educación básica “Rita Cetina Gutiérrez”, Rocha Moya afirmó que el nombramiento de Sandra Angulo Cázares, nueva titular de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, se enmarca en este contexto, al destacar que es una persona con amplia experiencia en el tema.

“Estamos en el primer lugar de transparencia a nivel nacional, junto con otros cuatro, pero es la misma, es el primer lugar entre los estados, entonces vamos a defender, quiero que en febrero, por ejemplo, que se da el último reporte de 2024, vengamos igual, en cero observaciones”, precisó.

Para concluir, el Ejecutivo Estatal señaló que la nueva Secretaria tiene el conocimiento necesario para garantizar la correcta operación de la política administrativa, con un enfoque de ejercer con responsabilidad y absoluta transparencia el gasto público, así como rendir cuentas claras a la ciudadanía sinaloense.

