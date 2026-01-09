Detienen a secretaria particular de Grecia Quiroz; la investigan por homicidio de Carlos Manzo

Autoridades de la Fiscalía General de Justicia de Michoacán detuvieron a Yesenia “N”, secretaria particular de la alcaldesa Grecia Quiroz y del fallecido alcalde Carlos Manzo, en el marco de las investigaciones por el homicidio del edil perpetrado el pasado 1 de noviembre durante un evento público en Uruapan.

🚨#ÚLTIMAHORA | Autoridades de la Fiscalía General de Justicia de Michoacán detuvieron a Yesenia “N”, secretaria particular de la alcaldesa Grecia Quiroz. La investigan por homicidio de Carlos Manzohttps://t.co/MJHNitbh41 pic.twitter.com/snmgoiyxSy — La Razón de México (@LaRazon_mx) January 9, 2026

La Fiscalía estatal ha determinado que el crimen organizado infiltró el entorno más próximo de Manzo para ejecutar el atentado en pleno Día de Muertos.

Esta hipótesis cobra fuerza con la captura de la funcionaria, quien se suma a la lista de detenidos que incluye a los siete escoltas del alcalde y al presunto autor intelectual, identificado como “El Licenciado”.

TE RECOMENDAMOS: Evento del 9 de enero al 4 de febrero Ricardo Gallardo presenta lo mejor de San Luis en la Feria de León 2026

Las indagatorias apuntan a que el asesinato fue meticulosamente planeado desde adentro de la estructura de seguridad y administrativa del gobierno municipal, lo que evidencia el grado de penetración del narcotráfico en las instituciones locales de Michoacán.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR