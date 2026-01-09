Presunta toma clandestina provoca explosión en ducto de Villagrán, Guanajuato

La noche del 8 de enero de 2026, una fuerte explosión en un ducto de combustible en el municipio de Villagrán provocó la movilización de cuerpos de emergencia y la evacuación preventiva de habitantes de las zonas cercanas, en lo que las autoridades presumen pudo estar relacionado con una toma clandestina de hidrocarburo.

El estallido se registró aproximadamente a las 20:00 horas en la colonia Satélite, a espaldas del gimnasio municipal de la Comisión Municipal de Cultura Física y Deporte (COMUDE), sobre la calle Mercurio, según reportes de vecinos y medios locales.

Las primeras imágenes compartidas en redes sociales mostraron una densa columna de humo y llamas que se extendió por varios metros, generando alarma entre la población.

▶ #Video | 🔴 Reportan fuerte explosión e incendio en Villagrán, Guanajuato; reportes indican que se originó por una presunta toma clandestina; servicios de emergencia arribaron al lugar de los hechos.#Villagrán #Guanajuato #Noticias #Explosión pic.twitter.com/4HcBvofoqz — La Razón de México (@LaRazon_mx) January 9, 2026

Ante el siniestro, elementos de Bomberos, Protección Civil, el Ejército Mexicano y personal de Petróleos Mexicanos (Pemex) se trasladaron al lugar para controlar el incendio y garantizar la seguridad de la población. La presidenta municipal, Cinthia Teniente, solicitó a los vecinos resguardarse en el gimnasio COMUDE como medida preventiva mientras se realizaban las labores de seguridad y enfriamiento del ducto.

Hasta el cierre de esta edición, no se han confirmado oficialmente personas lesionadas o fallecidas. Sin embargo, los daños materiales son evidentes, y las autoridades continúan evaluando el área para descartar riesgos adicionales.

La presencia de vecinos cerca del ducto durante la explosión generó momentos de tensión y pánico, pero las evacuaciones preventivas ayudaron a evitar un mayor número de afectados.

Las autoridades locales y federales continúan con la investigación para determinar la causa exacta de la explosión y confirmar si efectivamente estuvo vinculada a una toma clandestina. Mientras tanto, se mantiene la vigilancia y se refuerzan las medidas de prevención en la zona, con el objetivo de proteger a los habitantes y minimizar riesgos futuros.

Vecinos y comerciantes de la colonia Satélite han expresado preocupación por la seguridad en el área, y se espera que Pemex y Protección Civil emitan un informe oficial en las próximas horas sobre los daños y la situación del ducto.

MSL