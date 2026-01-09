Se registra fuerte incendio en fábrica de algodón en Ecatepec, Edomex.

Piden evitar la zona

Por:
Julio Vázquez

Un fuerte incendio en una fábrica de algodón se registró la tarde de este viernes 9 de enero del 2026.

El siniestro ocurrió en el inmueble ubicado en la colonia Granjas Independencia, en Ecatepec, Estado de México.

“Servicios de emergencia ya se encuentran en el lugar trabajando para confinar las llamas”, informó el Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) del Edomex en la red social X.

Las largas columnas de humo se pudieron ver desde varios puntos de la zona, por lo que se desalojaron las escuelas cercanas al incendio.

Al lugar acudieron elementos de bomberos del municipio de Nezahualcóyotl y de Ecatepec para combatir las llamas que afectan la fábrica de algodón.

De acuerdo con los primeros reportes, el techo de la fábrica de algodón se desplomó por las llamas que afectaron la estructura.

La zona del incendio se ubica cerca de una gasera, por lo que las autoridades comenzaron el protocolo de enfriamiento de tanque para evitar alguna tragedia.

Escuelas y casas de los alrededores fueron desalojadas para resguardar a las personas que viven en la Colonia Granjas Independencia en Ecatepec, Estado de México.

