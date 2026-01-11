¿Quién es Andrea, joven desaparecida y localizada en Puebla?

Este 10 de enero se dio a conocer información sobre Andrea Domínguez Coyotl, una menor de edad que desapareció en Puebla luego de salir de su domicilio el 9 de enero a las 19:00 horas.

Los familiares de Andrea comenzaron a compartir información en redes sociales sobre la vestimenta que portaba al momento en el que salió de su hogar, así como números telefónicos para brindar información sobre su paradero.

Asimismo, durante la noche del 10 de enero varias personas realizaron un cierre en la autopista México-Puebla para exigir a las autoridades información sobre el paradero de la menor de edad.

Localización de Andrea Domínguez

Luego de que se diera a conocer su pérdida, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla activó el protocolo ALBA para iniciar las acciones de búsqueda de Andrea en coordinación con autoridades federales, estatales y municipales.

“Se recabaron entrevistas, información telefónica, videograbaciones y recorridos con apoyo de instancias como la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla, Seguridad Pública Estatal y Municipal” precisó la FGE en un comunicado.

La FGE de Puebla informó por medio de un comunicado que Andrea regresó a su domicilio durante las primeras horas del domingo 11 de enero, y precisaron que se encuentra en buen estado de salud y se encuentra reunida con sus familiares.

Comunicado de la FGE de Puebla ı Foto: FGE de Puebla

Andrea es una joven de 13 años de edad de tez morena clara que fue vista por última vez el 8 de enero en su domicilio ubicado en Sanctórum, Cuautlancingo, quien vestía sudadera de color beige, short y tenis al momento de su desaparición.

De acuerdo con la información que se conoce, la joven decidió salir de su domicilio debido a que, derivado de una discusión con sus padres, estos le informaron que no tendría acceso a su teléfono celular por una semana como castigo.

Asimismo, amigos de la menor dieron a conocer una conversación en la que comparte que no iba a estar en su casa ni en la escuela porque “era lo único que podía hacer, que me escapara de mi casa”

Presunta conversación de Andrea ı Foto: Redes Sociales

Hasta el momento no se conoce la veracidad de la presunta conversación entre Andrea y su amiga, y tampoco se han dado a conocer más detalles sobre la razón por la que la menor de edad desapareció por más de 48 horas.

