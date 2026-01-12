Restringen servicio en rastro de Tampico para evitar propagación del gusano barrenador.

La regidora en Tampico, Marta Quiroz Cortez, informó que el rastro de municipal restringió su servicio. Además, aseguró que solo se está recibiendo ganado procedente de Nuevo León.

“Esta medida es precisamente para evitar que el gusano barrenador llegue a Tampico”, señaló a un medio local.

De acuerdo con Quiroz Cortez, dicha medida formó parte de la estrategia para contener la propagación del gusano barrenador del ganado, que ya tiene presencia en al menos en tres municipios de Tamaulipas:

TE RECOMENDAMOS: Rumbo a 2027 Ricardo Gallardo veta iniciativa de paridad de género para gubernatura de San Luis Potosí

Altamira (1 caso)

González (1 caso)

Llera (1 caso)

“Estamos obligados a cerrar el paso a cualquier riesgo sanitario que pueda comprometer la salud pública y la cadena de suministro”, sostuvo Marta Quiroz Cortez, regidora en Tampico.

En este sentido, aseguró que el director del Rastro Municipal tiene la indicación expresa de no aceptar ganado que pudiera estar contaminado con el gusano barrenador.

Por ello, explicó que la actividad en el rastro ha disminuido cerca de 30 por ciento, respecto a diciembre de 2025.

Por su parte, la alcaldesa de Tampico, Mónica Villarreal Anaya, explicó que el municipio participa de manera coordinada en la Campaña para el Control de la Mosca del Gusano Barrenador del Ganado.

Aseguró que las medidas aplicadas buscan proteger la salud del ganado, asegurar la producción agrícola de la región y salvaguardar el bienestar animal.

Durante la Reunión de autoridades Estatales y Representantes de las Asociaciones Ganaderas y del Organismo Auxiliar de Sanidad Animal del Estado de Tamaulipas, Mónica Villarreal afirmó que su administración coloca trampas en puntos estratégicos para la captura de moscas, además de labores de revisión, seguimiento y rastreo.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR