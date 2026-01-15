Temblor HOY 15 de enero en Mexicali: epicentro, magnitud y réplicas

Se registró un temblor en California durante la madrugada de este jueves, sin embargo, debido a su fuerza, el sismo se percibió hasta la ciudad de Mexicali, Baja California.

El movimiento fue percibido por varios habitantes de la ciudad fronteriza, quienes afirmaron en redes sociales que el sismo “se sintió como un jalón”, aunque muchos otros explicaron que por la hora en la que ocurrió el evento pasó desapercibido.

De acuerdo con el Servicio Geológico de los Estados Unidos, el movimiento se registró a las 01:54 horas de este jueves 15 de enero y tuvo una intensidad de 4.4 grados.

Su epicentro fue en Holtville, California, debido a su origen el movimiento también pudo ser percibido en El Centro, California, Mexicali, Baja California e incluso de forma leve en San Luis Río Colorado, Sonora.

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar informó sobre el movimiento a través de sus redes sociales, en donde explicó además que, Protección Civil del estado se encontraba realizando los recorridos correspondientes, sin que le reportan mayores afectaciones.

“No hay que bajar la guardia. Vivimos en una zona sísmica, por lo que es importante contar siempre con un kit de emergencia con víveres, documentos y artículos esenciales, así como conocer las salidas de emergencia y rutas de evacuación, donde sea que nos encontremos. ¡Más vale prevenir!” recordó a la población al finalizar su mensaje.

¿Ha habido réplicas?

Sí, se han registrado diversos sismos de menor intensidad considerados réplicas del evento principal de 4.4 grados.

Tan solo unos minutos después del primer sismo se registró otro de magnitud 2.5 a 6 kilómetros de Holtville, California.

A las 07:28 horas una réplica se manifestó a 37 kilómetros al este de Ensenada, Baja California, siendo una de las más grandes con 2.8 grados de magnitud.

A lo largo de la mañana, expertos han detectado diversos movimientos que no superan los 2 grados de magnitud, y debido a su débil fuerza no han sido perceptibles para la población en general.

