Hidalgo fortalece su economía con la apuesta de Pilgrim’s por México.

La estrategia económica impulsada por el gobernador Julio Menchaca Salazar continúa dando resultados para Hidalgo. En el marco del anuncio realizado por la empresa global Pilgrim’s, que invertirá mil 300 millones de dólares en México entre 2026 y 2030, la entidad se consolida como uno de los polos clave para el desarrollo agroindustrial del país.

Esta inversión, que generará al menos 20 mil empleos a nivel nacional, tiene como objetivo modernizar los sistemas de producción, actualizar tecnología y fortalecer la autosuficiencia alimentaria de México.

Durante la conferencia matutina del 15 de enero, el presidente y director general de Pilgrim’s Pride México, José de Jesús Muñoz, detalló que 150 millones de dólares serán destinados a plantas procesadoras ubicadas en Hidalgo, San Luis Potosí y Querétaro, recursos que permitirán elevar la productividad, eficiencia y competitividad de estas instalaciones.

Para Hidalgo, esta inyección de capital para la planta ubicada en el municipio de Tepeji del Río, representa una oportunidad estratégica: más empleos directos e indirectos, transferencia tecnológica, fortalecimiento de cadenas productivas locales y mayor dinamismo económico en las regiones donde opera la empresa.

La modernización de plantas procesadoras no sólo impacta a la industria avícola, sino que genera beneficios colaterales en transporte, servicios, proveeduría local y formación de talento especializado.

En tanto que, las plantas de Durango y Coahuila recibirán 200 mdd; mientras que en las de Veracruz, Campeche y Yucatán, la inversión será de 950 mdd, respectivamente.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo subrayó que esta inversión confirma que México es un país seguro y atractivo para la inversión, además de contribuir al Plan México y a la meta nacional de autosuficiencia alimentaria.

En ese contexto, Hidalgo destaca por haber construido, bajo el liderazgo de Julio Menchaca, un entorno de certeza, diálogo y planeación que hoy lo coloca como destino confiable para proyectos de largo plazo.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, explicó que Pilgrim’s, con más de 38 años de presencia en el país, juega un papel clave en el objetivo de cubrir las necesidades nutricionales de la población con producción propia. Gracias a este plan de expansión, México dejará de importar hasta el 35 por ciento del pollo que actualmente se compra en el extranjero.

Para Hidalgo, este anuncio va más allá de cifras, ratifica que el estado avanza por la ruta correcta, combinando estabilidad, visión de futuro y bienestar para su gente, posicionándose como un actor clave en el nuevo modelo de crecimiento del país.

JVR