Joaquín Díaz Mena destaca cercanía y programas sociales como eje del Renacimiento Maya

El gobernador Joaquín Díaz Mena, durante la presentación de su primer informe de gobierno.

El gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, destacó este domingo la cercanía con la ciudadanía y el fortalecimiento de los programas sociales y políticas públicas para reducir la desigualdad, como parte del Renacimiento Maya.

Durante la presentación de su primer informe de gobierno desde el Centro Internacional de Congresos, el mandatario recordó que el Renacimiento Maya significa la renovación de la vida pública, que pone al ser humano al centro de las decisiones de las políticas públicas del gobierno.

"Renacimiento es cercanía, humanismo, bienestar, por eso este gobierno opto por cambiar la forma de gobernar, escuchando y actuando, es acabar con las desigualdades y generar prosperidad compartida" Joaquín Díaz Mena, gobernador de Yucatán



El mandatario destacó que durante 20 años ha recorrido cada municipio y comunidad del estado a lado de la gente, donde aprendió a que “gobernar no debe hacerse detrás de un escritorio, sino desde el territorio” con el oído puesto en el pueblo”.

Agregó que desde su llegada al gobierno tuvo la misión de acabar con la desigualdad y gobernar para la gente que “nunca había sido tomada en cuenta”, por ello durante su primer año de gobierno recorrió todos los municipios del estado para escuchar a la gente.

Destacó que durante su primer año de gobierno se han escuchado y atendido a mujeres con la apertura de 31 centros que ofrecen atención psicológica, legal y capacitación. Además, más de 10 mil madres autónomas reciben el apoyo “Mujeres Renacimiento”, el cual ofrece 3 mil pesos bimestrales y es un respaldo para sacar adelante a sus hijos.

“Mujeres Renacimiento es el programa más bonito de mi gobierno que no solamente es un programa social, sino un compromiso cumplido, nace de las historias reales, aquellas mujeres autónomas que han cargado sin que nadie las hubiera volteado a ver jamás, no solamente las acompañamos económicamente, sino también para que puedan estudiar o empezar un negocio”, expuso.

En materia de educación dijo que su gobierno ha entregado más de 200 mil paquetes de útiles escolares, así como uniformes, zapatos y chamarras. Además de 890 becas a hijos de policías con una inversión superior de 9 millones de pesos.

También destacó la creación de las becas Juventud Renacimiento, las cuales reciben los estudiantes de las 9 mil universidades públicas del estado para que la situación económica no sea un obstáculo para que sigan sus estudios.

Por otra parte, en lo que respecta al campo, el gobernador aseguró que durante su administración la tierra no “volverá a ser olvidada y los productores no volverán a caminar solos”.

Destacó la creación del Renacimiento Apícola, los caminos saca cosechas en más de 80 municipios, la instalación de los sistemas de riego con paneles solares para producir todo el año.

“Lo digo con orgullo: el campo yucateco volvió a tener rumbo después de muchos años de abandono, rehabilitamos más de 750 kilómetros de caminos rurales que hace años no se reparaban con una inversión de 60 millones de pesos”, aseguró.

Respecto al gusano barrenador, destacó que Yucatán no ha resultado afectado por la plaga, pues, además de atender todos los casos, se ha reforzado la vigilancia sanitaria, se desplegaron veterinarios en ranchos y se ha trabajado de la mano con asociaciones ganaderas.

“El campo de Yucatán no está en crisis por el gusano barrenador. Ningún animal ha sido sacrificado por este motivo y todos los casos ha sido atendidos. Reforzamos la vigilancia sanitaria, desplegamos veterinarios en los ranchos y trabajamos de la mano con asociaciones ganaderas y con los productores. Aquí hay trabajo, hay respaldo y hay rumbo”, comentó.

