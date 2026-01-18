‘Yucatán seguirá siendo uno de los estados más seguros’: Joaquín Díaz Mena

Al destacar que la seguridad es una prioridad “absoluta”, el gobernador Joaquín Díaz Mena aseguró que Yucatán “seguirá siendo uno de los estados más seguros” de México, con inversión para tener una policía más preparada, equipada y cercana a la gente.

Durante la presentación de su primer informe de gobierno desde el Centro Internacional de Congresos, el mandatario subrayó que, para mantener la posición de Yucatán como una de las entidades más seguras en el país, atiende personalmente a las mesas de seguridad, desde donde se definen acciones en la materia.

En su mensaje, Díaz Mena expuso que durante su primer año de gobierno se compraron más de 630 nuevas patrullas y en 2026 se contará con un nuevo Centro de Formación Policías para preparar a los elementos de seguridad “con profesionalismo, derechos humanos y vocación de servicio”.

“La seguridad de las familias yucatecas es, y seguirá siendo, una prioridad absoluta de este gobierno. Es una tarea diaria que se atiende con responsabilidad, datos y decisiones firmes” Joaquín Díaz Mena, gobernador de Yucatán



Díaz Mena agregó que se reforzaron los sistemas de monitoreo y vigilancia del C5i y se desplegaron más de 25 mil operativos de vigilancia preventiva y vial.

Además, en línea con la estrategia nacional de seguridad que impulsa la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para atender las causas de la violencia, el gobernador resaltó que la administración estatal puso en marcha la estrategia “Aliados por la Vida”, que busca prevenir el delito y con la que se han realizado más de 5 mil 300 acciones en escuelas, colonias y espacios públicos, principalmente en municipios con mayor incidencia.

Esta estrategia, explicó, involucra a más de 20 dependencias y ha permitido la instalación de 270 comités comunitarios en más de 60 municipios, fortaleciendo el tejido social desde la base y poniendo especial atención en la salud mental y emocional de niñas, niños y jóvenes.

“Vamos a seguir avanzando. Aquí se defiende la vida, la tranquilidad y se cuida a la gente. Yucatán seguirá siendo uno de los estados más seguros del país, porque estamos invirtiendo en una policía más equipada, más preparada y más cercana a la gente”, concluyó.

En representación de la Presidenta Claudia Sheinbaum, al informe asistió la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez; también acompañaron al gobernador la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina; la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román; la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, y el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar.

