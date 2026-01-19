Fechas y requisitos de Mi Beca Chihuahua del Deporte 2026

El gobierno de Chihuahua emitió la convocatoria municipal para Mi Beca Chihuahua del Deporte para el 2026, con la finalidad de fomentar la práctica deportiva de calidad, así como para reconocer el esfuerzo que tuvierondurante el 2025 las y los deportistas.

La convocatoria para Mi Beca Chihuahua del Deporte 2026 está dirigida a deportistas amateur, entrenadores, comités deportivos municipales y promotores deportivos para diversas categorías.

Esta convocatoria puede consultarse en la ágina oficial del municipio de Chihuahua, y la recepción de documentos estará disponible del 9 al 20 de febrero del 2026 de 09:00 a 15:00 horas en el centro deportivo Tricentenario.

Mi Beca Chihuahua Deporte 2026 ı Foto: Especial

Requisitos para la inscripción Mi Beca Chihuahua del Deporte 2026

La convocatoria de inscripción para Mi Beca Chihuahua del Deporte está dividida en las siguientes categorías:

Deportistas menores de 18 años.

Deportistas mayores de 18 años.

Deporte adaptado.

Alto Rendimiento.

Entrenadores.

Galardonados con el premio Teporaca 2025.

Promotores.

Comités Deportivos Municipales.

La recepción de documentos se realizará del 9 al 20 de febrero, y en cualquiera de las categorías se requieren los siguientes documentos en original y copia:

CURP

Identificación oficial con fotografía: Puede ser INE, licencia de conducir, pasaporte, visa, credencial de la institución educativa a la que pertenezca vigente.

Una fotografía tamaño infantil de frente: Puede ser a color o blanco y negro.

Currículum deportivo con los siguientes campos obligatorios: Nombre de la competencia, nivel de la competencia, logro obtenido del primero al décimo lugar, y ciudad y/o estado donde se llevó a cabo dicha competencia.

Comprobante de domicilio: Preferentemente de predial, luz, agua, o teléfono.

Credencial del Registro Municipal del Deporte

En caso de ser menores de edad se requiere presentar los siguientes documentos:

Acta de nacimiento

Comprobante de ingresos del padre o tutor. En caso de que trabaje por cuenta propia, elaborar una carta debidamente firmada, donde se haga constar lo anterio.

Tener un promedio escolar mínimo de 7.5. Se debe presentar copia de boleta de calificaciones del ciclo escolar anterior o constancia de la escuela con promedio.

Aceptación expresa de que, al momento de registrarse como padre, tutor o responsable del deportista solicitante, no podrá realizarse ningún cambio posterior, toda vez que dichos datos, quedarán asentados, acreditándolo como persona autorizada para tales efectos.

Convocatoria Mi Beca Chihuahua Deporte 2026 ı Foto: Captura de pantalla

