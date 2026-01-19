Guanajuato lanza nueva marca turística en Madrid para impulsar su promoción internacional.

La Gobernadora Libia Dennise García realizó el lanzamiento internacional de la nueva marca turística de Guanajuato, dentro de la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2026 en Madrid, España.

El lanzamiento se realizó en tres sedes de manera simultánea:

El Palacio de Neptuno en Madrid, España

La Explanada del Monumento a la Madre, en Ciudad de México

Arco de la Calzada, en León, Guanajuato

La marca turística de Guanajuato nació desde la idea de que los viajeros nacionales e internacionales buscan experiencias, emociones y relatos propios. De esta forma se creó un sistema integral de identidad y posicionamiento que articula el patrimonio histórico del estado, la diversidad de su oferta turística actual y la participación de su gente como protagonista del turismo.

TE RECOMENDAMOS: Hallan vehículo con reporte de robo Aseguran casi 80 mil litros de huachicol y flota de vehículos cisterna en Veracruz

“Porque en Guanajuato los caminos no solo llevan a destinos: llevan a experiencias. Y eso es justamente lo que queremos celebrar el día de hoy”, expresó la funcionaria durante el vento.

Esta nueva narrativa, se informó, busca posicionar a Guanajuato como un destino multifacético y contemporáneo, donde conviven cultura y patrimonio vivo, la gastronomía con identidad, el romance, la aventura y la naturaleza, el enoturismo, el turismo de bienestar y el turismo de negocios, entendiendo la historia como punto de partida.

“Venimos a decirles que Guanajuato está listo para recibirlos, para sorprenderlos, para caminar juntos hacia nuevas experiencias. Hoy les entregamos esta marca que hemos construido con dedicación, con creatividad, con sensibilidad y con muchísimo amor”, expresó Libia Dennise García.

El lanzamiento de la marca formó parte de la gira de trabajo que realiza la gobernadora de Guanajuato por España, en donde también ha participado en diferentes reuniones y eventos.

En ese sentido, la Gobernadora Libia Dennise encabezó la ceremonia por el Centenario del Natalicio de José Alfredo Jiménez, “El Rey”, en el Jardín Superior de la Residencia Oficial de la Embajada de México en España.

Además, sostuvo una reunión con Isabel Díaz Ayuso, Presidenta de la Comunidad de Madrid, en un primer acercamiento formal para abrir un canal de diálogo y cooperación entre ambas regiones.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR