Las FOTOS de Teotihuacán cubierta de blanco ¿es nieve?

El Frente Frío 29 y el aire polar provocaron caída de nieve, aguanieve e incluso fuertes lluvias con granizo este domingo, y el Estado de México fue uno de los lugares afectados, lo que dejó un increíble paisaje en Teotihuacán.

Este domingo se registraron fuertes lluvias acompañadas de granizo en varios municipios del Edomex, incluidos San Juan Teotihuacán y San Martín de las Pirámides.

Debido a esto, el granizo dejó una capa blanca en las calles de ambos municipios, incluso en la zona arqueológica, lo que hizo que pareciera que la pirámide de Teotihuacán quedó cubierna de nieve.

Por otra parte, en municipios como Tultitlán las fuertes lluvias provocaron encharcamientos que incluso impedían que la circulación vehicular siguiera su curso de manera regular.

Se registra caída de granizo en Teotihuacán

Una de las vialidades afectadas fue la Vía José López Portillo, pero también se registraron lluvias ligeras en los municipios de Zinacantepec y Naucalpan, por lo que se emitieron recomendaciones para la población.

El Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) del Edomex recomendó a las personas salir con paraguas, manejar con precaución, evitar frenados bruscos, mantener la distancia y reducir la velocidad.

Fotos de la nieve en Teotihuacán

En redes sociales diversos usuarios que residen por la zona de San Juan Teotihuacán y San Martín de las Pirámides compartieron fotografías y videos de la caída de granizo que se registró este domingo.

Sin duda alguna las más impactantes, y las que llamaron la atención de todos los internautas, fueron las de la zona arqueológica, pues el granizo dejó una capa blanca sobre las pirámides.

En los videos que se compartieron por medio de redes sociales se puede observar cómo cirrcula una corriente de agua por las calles, arrastrando la densa capa de granizo que la fuerte lluvia dejó a su paso en las calles de Teotihuacán.

Se registra caída de granizo en Teotihuacán

Una vez que la lluvia se calmó un poco algunas personas decidieron hacer muñecos de nieve con la capa gruesa de granizo que quedó sobre la calle, e incluso algunos otros aprovecharon para darle otro uso y colocaron cervezas en cubetas para que el granizo las enfriara.

Se registra caída de granizo en Teotihuacán

Este fenómeno metereológico se suma a los momentos registrados en fotografías y videos de la tendencia ¿Es México o IA? Debido a que desde hace tiempo no se registraba un fenómeno similar.

Se registra caída de granizo en Teotihuacán

