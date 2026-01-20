Aguascalientes es líder nacional en producción de lechuga

¿Sabías que Aguascalientes es el cuarto lugar en producción de lechuga a nivel nacional con 57 mil toneladas de lechuga al año?

La diversidad de lechugas que se cultivan en el estado permite su cosecha durante todo el año en prácticamente todos los municipios, gracias al uso de sistemas de riego por goteo que optimizan el consumo de agua y energía.

Por su calidad, la lechuga de Aguascalientes se exporta a Estados Unidos, y además de abastecer la demanda local, se envía a Jalisco y Nuevo León, lo que da muestra de la dedicación y amor de los productores por el campo local.

Isidoro Armendáriz, titular de la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial (Sedrae), destacó que Aguascalientes aporta el 11.3 por ciento de la producción nacional de lechuga, una hortaliza que se puede plantar incluso durante la temporada invernal.

“Esta es una prueba más de que el campo y los agricultores no se detienen; no es casualidad que el estado aparezca en los primeros lugares de productos agropecuarios, es el resultado del apoyo que la gobernadora Tere Jiménez siempre le ha otorgado al sector”, sostuvo.

Actualmente, los ranchos donde se producen hortalizas como la lechuga funcionan con un esquema de uso óptimo del agua, donde a través del sistema de riego por goteo se logra que el vital líquido se aproveche al máximo en la producción agrícola.

La lechuga, compuesta en un 95 por ciento por agua, es un alimento ideal para una dieta balanceada; favorece la digestión y aporta antioxidantes, por lo que su consumo se asocia con un estilo de vida saludable.

Por último, el titular de la Sedrae destacó algunos otros productos del campo en los que Aguascalientes aparece entre los líderes nacionales, como la guayaba, pollo, cilantro, uva, ajo, coliflor y durazno.

