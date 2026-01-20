Tere Jiménez se reúne con Marcelo Ebrard; definen acciones para impulsar a Aguascalientes.

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, sostuvo una reunión de trabajo con el secretario de Economía del Gobierno de México, Marcelo Ebrard, para definir acciones conjuntas que fortalezcan la economía del estado, impulsen a las empresas locales, promuevan su diversificación productiva y abran nuevas oportunidades de exportación, además de fortalecer la proveeduría de negocios aguascalentenses a compañías transnacionales.

Durante el encuentro, se destacó la importancia de impulsar sectores estratégicos como el automotriz, el textil y el campo, pilares del desarrollo económico de la entidad.

La gobernadora subrayó que el objetivo principal es seguir generando empleos formales, a fin de que Aguascalientes se mantenga como uno de los estados con mayor dinamismo laboral del país.

Durante el encuentro que se realizó en la Ciudad de México, también abordaron algunos temas relacionados con la actividad productiva en la entidad y la competitividad de los productos locales, entre otros que inciden en el desarrollo económico e industrial del estado y la calidad de vida de la población.

Tere Jiménez y Marcelo Ebrard coincidieron en que los retos que trae consigo el panorama económico que prevalece a nivel mundial, son áreas de oportunidad que deben aprovecharse para abrir nuevos mercados, diversificar la economía e impulsar sectores estratégicos e innovadores, como el de la electromovilidad, el aeroespacial, los semiconductores, la agroindustria, las tecnologías de la información, entre otros.

Muy buena reunión de trabajo con Tere Jiménez, Gobernadora de Aguascalientes y su equipo para acelerar inversiones 2026 asi como apoyar a las industrias automotriz y textil establecidas en la entidad. pic.twitter.com/LmUF3dhKph — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) January 20, 2026

La gobernadora de Aguascalientes destacó la importancia de mantener una comunicación permanente y una coordinación institucional entre Estado y Federación, que permita impulsar estrategias orientadas al desarrollo económico sostenible y al fortalecimiento de la competitividad del estado.

“Este diálogo forma parte de los esfuerzos del Gobierno del Estado para consolidar alianzas que contribuyan al crecimiento de Aguascalientes y al desarrollo integral de su gente”, concluyó Tere Jiménez.

JVR