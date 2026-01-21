¿Cuál es el nombre real de la tiktoker conocida como ‘La Nicholette’?

Detrás del personaje conocido en redes sociales como “La Nicholette” se encuentra Nicole Pardo Molina, nombre real de la influencer que en los últimos días ha cobrado notoriedad nacional tras ser privada de la libertad en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Tras los hechos ocurridos el 20 de enero de 2026.

Aunque en plataformas digitales utilizaba el nombre artístico de Nicholette —una variación de Nicole—, documentos difundidos por autoridades estatales y medios de comunicación identifican a la joven como Nicole Pardo Molina, originaria de la sindicatura de El Salado, perteneciente al municipio de Culiacán. Su nombre completo aparece en las alertas emitidas como parte de los protocolos de localización activados tras su desaparición.

Quién es “La Nicholette”, influencer y empresaria de Culiacán ı Foto: Redes sociales

En redes sociales, Nicole construyó su identidad digital bajo el alias de “La Nicholette”, con el cual acumuló una base significativa de seguidores, principalmente en TikTok e Instagram, donde compartía contenido relacionado con su vida cotidiana, moda, viajes y un estilo de vida que la hizo ampliamente reconocible en la capital sinaloense.

El uso del nombre “La Nicholette” trascendió el ámbito digital cuando comenzó a circular un corrido titulado “La Muchacha del Salado”, cuya letra hace referencia directa a su apodo y a su lugar de origen. Esta pieza musical contribuyó a posicionar el sobrenombre por encima de su nombre real, especialmente entre audiencias jóvenes y locales, al grado de que para muchos seguidores su identidad estaba ligada únicamente al alias.

Sin embargo, tras los hechos violentos registrados en el estacionamiento de una plaza comercial en el sector Isla Musala, el nombre de Nicole Pardo Molina pasó a ocupar los encabezados informativos, al ser el que aparece en comunicados oficiales.

Mientras “La Nicholette” era conocida por su presencia en redes, Nicole Pardo Molina es hoy el nombre que figura en las diligencias oficiales, recordando que detrás del personaje público existe una joven cuya localización aún es inexistente.

