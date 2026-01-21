Indagan a edil tras muerte de una influencer

El Día del accidente, el alcalde Julio Cárdenas (2.0 de der. a izq.) tuvo un evento público con las 11 delegaciones culturales que participarán en la Guelaguetza.

Luego de permanecer 10 días hospitalizada, este martes falleció Dulce Ivonne Enríquez, joven de 20 años que viajaba con el alcalde de Santa María Huatulco, Julio César Cárdenas Ortega, cuando el auto en el que se trasladaban se volcó sobre el libramiento a Ocotlán de Morelos, en el kilómetro 05+900, a la altura del municipio de Santo Tomás Jalieza, Oaxaca.

La muerte de la joven fue confirmada por su hermana, quien dijo “con el corazón profundamente roto, compartimos el doloroso fallecimiento de mi amada hermanita… Como familia, este momento nos parte el alma. Es un dolor inmenso, difícil de describir y aún más difícil de aceptar. Nada nos prepara para una pérdida así”.

El dato: DULCE IVONNE Enríquez Ramírez se dedicaba a crear contenido para redes sociales, era maquillista y tenía un negocio de venta de bebidas alcohólicas y botanas.

En el accidente ocurrido el pasado 9 de enero, además del presidente municipal y la joven, iba a bordo de la unidad un escolta del funcionario local, de quien no se ha revelado su nombre ni su estado de salud.

Fuentes de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca han revelado que el edil Julio César Cárdenas es investigado por el delito de homicidio culposo, y se indaga si era él quien conducía el vehículo en el que se trasladaban.

En un comunicado publicado horas después del accidente el 9 de enero, el munícipe confirmó que sufrió un incidente en la camioneta en la que viajaba, luego de acudir a la celebración del 487 aniversario de la titulación del pueblo de Huatulco; sin embargo, nunca mencionó a la joven de 20 años ni a su escolta.

De acuerdo con medios locales, la joven de 20 años, identificada como influencer y maquillista, no tenía relación o algún cargo dentro de la administración de Huatulco y se desconoce el motivo por el cual viajaba con el edil.

122 mil seguidores tenía la influencer en Instagram

Tras darse a conocer la muerte de Dulce Ivonne, el presidente municipal de Huatulco lamentó el fallecimiento y expresó su solidaridad en “este momento de dolor”.

“A su familia y seres queridos, expreso mis más sinceras condolencias y, con responsabilidad y sensibilidad, ofrezco mi solidaridad en este momento de dolor”, publicó el funcionario municipal en sus redes sociales.

La familia de la joven adelantó que tomará acciones legales contra medios de comunicación que presumieron o sugirieron una relación sentimental entre el presidente municipal y Dulce Ivonne.

En conferencia de prensa, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, pidió a la Fiscalía General del Estado realizar una investigación objetiva e imparcial sobre el deceso.

En el mensaje, el mandatario estatal también reveló que el edil de Huatulco tiene un permiso otorgado por el cabildo para separarse de sus funciones, tras el percance vial.

“Sé que el presidente tiene un permiso, el cabildo le dio permiso; ojalá permita que se haga esta investigación de manera imparcial y que se dé a conocer qué ocurrió, y que la familia y la sociedad puedan saber que en un accidente no puede haber impunidad, tiene que haber finalmente una investigación objetiva, real y que se conozca sobre esta situación”, manifestó Salomón Jara Cruz.