Tlaxcala y Extremadura firman memorándum para la cooperación cultural, turística y económica

La gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, y la presidenta de la Junta de Extremadura, España, María Guardiola Martín, firmaron un Memorándum de Entendimiento que establece una agenda común de cooperación en materia de cultura, turismo y desarrollo económico, orientada a fortalecer los vínculos históricos entre ambas regiones.

El acuerdo, firmado en el marco de las actividades de promoción turística que impulsa el Gobierno del Estado en la FITUR 2026, contempla acciones conjuntas en materia de investigación y divulgación, orientadas a impulsar estudios, exposiciones, foros y publicaciones sobre centros históricos, genealogía, lingüística y arquitectura, con el propósito de visibilizar los aportes del mestizaje cultural.

También, trabajos para fortalecer la cooperación en patrimonio y archivos, mediante el intercambio de información y materiales documentales, históricos y arqueológicos, además de buenas prácticas de gestión cultural para la recuperación de centros históricos y la puesta en valor de estos espacios.

En turismo y promoción cultural, el memorándum prevé el desarrollo de estrategias compartidas para difundir el patrimonio histórico y cultural de ambas regiones entre sus respectivas poblaciones, así como el intercambio de experiencias para su promoción y defensa.

A ello se suma el impulso al desarrollo económico y cultural, a través del desarrollo de círculos comerciales y sinergias en beneficio de los gestores culturales, artesanos, y emprendedores del sector cultural.

Con este acuerdo, ambas partes reafirman su voluntad de consolidar una relación de cooperación basada en la memoria compartida, la identidad cultural y el desarrollo sostenible, lo que para Tlaxcala significa un paso estratégico para proyectarse en el ámbito internacional a partir de su historia y patrimonio cultural.

El acto protocolario se efectuó en el Stand de Extremadura, en el Centro Expositor IFEMA de Madrid, y contó con la presencia del secretario de Turismo del estado, Fabricio Mena Rodríguez; la secretaria de Cultura de Tlaxcala, Karen Álvarez Villeda, y funcionarios de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

