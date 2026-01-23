Fuerte incendio arrasa fábrica de pinturas en Xalostoc, Ecatepec

Este viernes 23 de enero de 2026 por la noche se registró un incendio de gran intensidad en una fábrica de pinturas ubicada en la zona de Villas de Guadalupe Xalostoc, en el municipio de Ecatepec, lo que generó una fuerte movilización de cuerpos de emergencia en la zona.

De acuerdo con los primeros reportes, el fuego se originó dentro de una nave industrial dedicada a la producción y almacenamiento de pinturas, lo que provocó que las llamas se propagaran con rapidez debido a la presencia de materiales altamente inflamables.

El siniestro generó una densa columna de humo negro, visible a varios kilómetros de distancia, lo que alertó a vecinos y automovilistas de la zona.

Esta noche se registra una intensa movilización de servicios de emergencia por el incendio de una fábrica @HCB_Ecatepec @pciviledomex laborando en

Xalostoc #Ecatepec pic.twitter.com/ZXz95M3SEW — Madeel IZG (@IzgMadeel) January 24, 2026

Elementos del Cuerpo de Bomberos y de Protección Civil del municipio de Ecatepec arribaron al sitio para iniciar las labores de combate al fuego, apoyados por equipos especializados para intentar controlar la conflagración lo antes posible.

La presidenta municipal de Ecatepec confirmó que el incendio está siendo atendido por los equipos de emergencia y emitió un breve mensaje a través de redes sociales para informar sobre la situación.

Al momento se reporta un incendio en una fábrica de pintura en San Francisco Xalostoc. Personal de Bomberos y Protección Civil de #Ecatepec ya se encuentran en el lugar atendiendo. Estaremos informando. pic.twitter.com/MmnIVQSF7R — Azucena Cisneros (@azucenacisneros) January 24, 2026

Aunque las autoridades aún no han dado a conocer cifras oficiales de personas lesionadas o daños materiales precisos, el fuego y el humo provocaron alarma entre los vecinos y trabajadores de la zona industrial.

Por el momento no se han reportado víctimas, y los cuerpos de emergencia continúan con las labores para sofocar las llamas y evitar su propagación hacia áreas cercanas.

Como medida preventiva, se exhortó a la población a evitar la zona, permitir el paso de unidades de emergencia y mantenerse atenta a la información oficial, mientras continúan las labores para sofocar completamente el fuego y evaluar los riesgos en el área.

