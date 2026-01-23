Localizan 13 cadáveres en fosa en Guanajuato

Hace 3 años, en enero de 2023, familiares de desaparecidos buscaban en terrenos de cultivo en el municipio de Juventino Rosas, y encontraron restos humanos.

Los cuerpos de al menos 13 personas fueron localizados dentro de una fosa clandestina ubicada entre las comunidades de Morales y Tavera, en el municipio de Juventino Rosas, Guanajuato.

Los restos fueron encontrados en el interior de dos pozos de agua en desuso, en una zona conocida como La Freseada, en los límites de las comunidades de Franco Tavera y San Antonio de Morales.

Los trabajos de búsqueda comenzaron desde el lunes pasado, luego de que las autoridades recibieron reportes ciudadanos sobre la existencia de fosas clandestinas en la zona.

El Dato: INFORMES EXTRAOFICIALES indican que entre los cuerpos exhumados hay hombres y mujeres, y que entre los restos podría haber los de cinco personas más.

Este hecho se suma a una serie de recuperaciones de restos humanos previas en la región, donde se han identificado pozos de gran profundidad utilizados para ocultar víctimas.

Las comunidades de San Antonio Morales y Franco Tavera son controladas por el Cártel de Santa Rosa de Lima y la comunidad de Franco Tavera fue el lugar donde el pasado agosto de 2020 fue capturado su líder, José Antonio Yépez Ortiz, conocido como El Marro.

13 cuerpos más fueron hallados hace 2 semanas en Villagrán

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato indicó que ya inició una carpeta de investigación y los cuerpos fueron debidamente embalados y trasladados a los laboratorios forenses, donde serán analizados mediante estudios científicos y periciales que permitan dar certeza sobre su naturaleza e identidad, así como para fortalecer las líneas de investigación en curso.

“Desde el primer momento, personal especializado de la Fiscalía activó los protocolos correspondientes, asegurando el área y realizando las diligencias ministeriales y periciales necesarias”, informó la institución de justicia.

También mencionó que toda información disponible se procesa con rigor técnico, responsabilidad y respeto a las víctimas y sus familias. Por ello, los datos, resultados y detalles derivados de estos análisis serán dados a conocer en el momento procesal oportuno, cuando su difusión no represente un riesgo para el desarrollo de la investigación ni para el debido proceso.

A tan sólo 15 kilómetros de ahí, hace dos semanas, en el municipio de Villagrán, las autoridades confirmaron el hallazgo de otra fosa clandestina y, en el interior, 13 cuerpos en avanzado estado de descomposición.

La fosa fue ubicada en terrenos de cultivo situados entre la cabecera municipal de Villagrán y el balneario Villagasca, cerca de una carretera lateral a Celaya.

En un principio se habían localizado 10 cuerpos al interior de la fosa; sin embargo, durante la ampliación de las labores de búsqueda fueron localizadas las extremidades que correspondían a otras tres personas.

De acuerdo con medios locales, los cuerpos se encontraban amontonados cerca de una pileta conectada a un pozo, mientras que otros estaban enterrados.