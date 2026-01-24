Cae Alfredo ‘N’, presunto homicida de familia de intérpretes de señas originaria de Morelia

Detienen en Morelos a presunto homicida de familia de intérpretes de señas originaria de Morelia.

Autoridades de Michoacán informaron que fue detenido en Morelos el presunto responsable del homicidio de una familia de tres integrantes originaria de Morelia, Michoacán, caso que generó indignación en la prensa nacional.

Así lo informó el gobierno de Michoacán a través de un comunicado, donde destacó que la detención se logró tras un operativo coordinado entre autoridades federales y estatales, ejecutado en Morelos, a donde había huido el detenido, presumiblemente para evadir la acción de la justicia.

“Como parte de las acciones de inteligencia, labores de investigación operativa, análisis de información y coordinación interinstitucional, se logró ubicar al ahora detenido, quien presuntamente se desplazó al estado de Morelos con la intención de evadir a las autoridades”, se lee en el comunicado.

“Derivado de este trabajo conjunto, el investigado se localizó en dicha entidad, quedando a disposición de la autoridad competente para que determine su situación legal”, abunda el gobierno de Michoacán.

El detenido (de quien no se compartió nombre ni identidad) es identificado como el presunto responsable del homicidio de una familia completa de intérpretes de señas, cuyos cuerpos fueron identificados este jueves.

De acuerdo con reportes, Víctor, Anayeli y un menor de 12 años fueron reportados como desaparecidos desde el pasado 15 de enero, de forma que la Fiscalía General del Estado inició una carpeta de investigación dos días después en el supuesto de que podrían haber sido víctimas de algún delito.

Así, el 22 de enero fueron hallados sus cuerpos calcinados, lo que alimentó la hipótesis de que se trató de un homicidio.

La denuncia por su no localización fue presentada ante la Fiscalía General del Estado de Michoacán; posteriormente, como parte de los actos de investigación, sus cuerpos fueron localizados sin vida sobre la autopista México–Guadalajara a la altura del municipio de Zinapécuaro. Gobierno de Michoacán, en su comunicado



Así, las autoridades estatales refrendaron su compromiso de combatir la impunidad, y mantener siempre una “coordinación permanente con las instancias de procuración de justicia, así como autoridades federales y estatales”.

