Masacre en Salamanca: ¿Quiénes son los muertos y heridos?

Este domingo se registró un ataque armado en Salamanca, dejando decenas de personas heridas y lamentables fallecimientos, se desplegó un operativo conjunto para poder localizar a las personas responsables.

Alrededor de las 18:00 horas de este domingo se registró un ataque armado en el complejo deportivo Emiliano Zapata mientras varias personas se encontraban en un partido de fútbol, cuando un grupo de personas armadas ingresó al lugar.

De acuerdo con información de medios locales, al menos dos camionetas con aproximadamente ocho personas a bordo arribaron a la comunidad de Loma Flores y atacaron a decenas de personas que se encontraban en el lugar.

Autoridades arribando a Loma Flores ı Foto: Redes Sociales

Información de las autoridades sobre la masacre en Salamanca

El presidente municipal de Salamanca, Guanajuato, César Prieto informó que el ataque armado, el cual calificó como lamentable y cobarde, dejó un saldo de 11 personas fallecidas y 12 personas heridas.

Un comando armado llegó y atacó a estas personas. Este hecho se suma a una ola de vilencia que lamentablemente padecemos en el estado, y particularmente en Salamanca. César Prieto



César Prieto añadió que el sábado se registró un saldo de cinco personas asesinadas en la Comunidad de Cuatro de Altamira, y una en San Vicente de Flores, mientras que la semana pasada se dio “una amenaza de un artefacto explosivo” en la puerta cuatro de Pemex.

“Lamentablemente hay grupos criminales tratando de someter a la autoridad, cosa que no van a lograr” dijo el gobernador municipal, quien hizo un llamado a la ciudadanía para “evitar involucrarse en temas que nos puedan ocasionar un problema a nosotros o a la gente que queremos.” precisó el presidente municipal.

#Nacional/Confirma el alcalde de Salamanca, Guanajuato, César Prieto, el d3c3s0 de 11 personas, 10 en el lugar y otra más en el hospital, tras "cobarde 4t4qu3", de un com@nd0 @rm4do en la comunidad Lomas de Flores.

Hay 12 h3r1d0s, entre ellos una mujer y un menor. pic.twitter.com/RAFSO4SnxX — #NCSnoticias (@NCSCampeche) January 26, 2026

Asimismo, dijo que se dará apollo a los familiares de las víctimas, y precisó que se está trabajando en conjunto con el secretario de Seguridad del Estado, la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad y Paz del Gobierno.

Por su parte, la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise publicó en sus redes sociales durante las primeras horas del lunes que la masacre ocurrida en Loma de Flores, Salamanca es un hecho inaceptable.

Precisó que la seguridad de la región fue reforzada, y que “se activó un operativo conjunto con el municipio, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato y fuerzas federales para atender a las víctimas, asegurar la zona y avanzar con determinación en la investigación.”

Publicación d ela gobernadora de Guanajuato sobre lo ocurrido en Salamanca ı Foto: X:@LibiaDennise

Hasta el momento no se ha dado información sobre las personas que se encontraban en el lugar; sin embargo, de acuerdo con la Fiscalía General del Estado, al lugar arribaron elementos de Investigación Criminal para preservar la evidencia para la investigación que se llevará a cabo para poder localizar y sancionar a los responsables.

Comunicado de la Fiscalía de Guanajuato sobre lo ocurrido en Salamanca ı Foto: Especial

