Vinculan a proceso a mujer por violencia vicaria en Saltillo

Un juez de control del Poder Judicial del Estado de Coahuila decidió vincular a proceso a una mujer identificada como Stella “N” por el delito de violencia familiar en su modalidad de violencia vicaria, en un hecho que marca un precedente en la entidad al ser la primera vez que se aplica esta figura legal en un caso formalmente judicializado.

La determinación se tomó tras una audiencia que se extendió por más de seis horas en la ciudad de Saltillo, donde la Fiscalía estatal presentó datos de prueba y testimonios ante el juez, argumentando que la imputada habría utilizado a sus hijos como instrumento para causar daño emocional al padre de familia, identificado como Jhonny Robles.

La violencia vicaria está tipificada en el artículo 251 del Código Penal de Coahuila como una modalidad de violencia familiar.

Según esta definición legal, comete este delito quien, por acción u omisión, utilice a hijos u otras personas en situación de dependencia —incluidas personas adultas mayores, con discapacidad o incluso mascotas— como víctimas directas con el propósito de causar afectación psicoemocional o física a otra persona.

En el caso de Saltillo, la Fiscalía señaló que la conducta denunciada incluyó una negación reiterada del contacto entre el padre y sus hijos, así como acciones orientadas a romper el vínculo paterno-filial, argumento que fue determinante para que el juez considerara que existían elementos suficientes para iniciar el proceso penal.

Como parte de las medidas cautelares, la autoridad judicial estableció un plazo de investigación complementaria de varios meses, durante el cual tanto la Fiscalía como la defensa podrán aportar pruebas adicionales.

Asimismo, se impuso a Stella “N” la obligación de presentarse periódicamente ante un juzgado en Colima, donde reside actualmente, y se le fijaron restricciones para acercarse a sus hijos y a su expareja.

La defensa de la imputada rechazó la acusación y anunció su intención de impugnar la vinculación a proceso, argumentando que en una instancia previa un juez había decidido no vincular a la mujer por falta de elementos.

