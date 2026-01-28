Caen 3 por ataque armado en cancha de futbol que dejó 11 muertos en Salamanca, Guanajuato.

El Gobierno de Guanajuato informó que ya son 3 las personas detenidas por el ataque armado ocurrido en una cancha de futbol, el pasado 25 de enero del 2026, en Salamanca.

“La Secretaría de Seguridad y Paz informa que ya se cuenta con al menos tres personas detenidas, resultado de diversos operativos coordinados y focalizados”, indicó en un comunicado.

Las detenciones sobre la masacre que dejó 11 muertos fueron encabezadas por la Fiscalía de Guanajuato y se lograron gracias a las labores de inteligencia, investigación y persecución del delito.

“Este avance confirma que las instituciones están actuando, que las agresiones no quedan sin respuesta, y que el Estado mantiene una línea clara de investigación y actuación coordinada con la Fiscalía General del Estado y autoridades federales”, indicó el gobierno de Guanajuato.

Además, afirmó que con en día posteriores se darán a conocer más detalles sobre el número de personas detenidas, su posible participación y las imputaciones correspondientes, según lo permita el debido proceso.

La masacre ocurrió el domingo pasado, cuando se llevaba a cabo un partido de futbol llanero en las canchas conocidas como Campos de las Cabañas, en Salamanca.

De acuerdo con testimonios, los sujetos armados bajaron de camionetas y comenzaron a disparar indiscriminadamente contra la gente, dejando al menos 12 lesionados en el lugar.

JVR