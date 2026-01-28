Seguridad

Caen 3 por ataque armado en cancha de futbol que dejó 11 muertos en Salamanca, Guanajuato

“Ya se cuenta con al menos tres personas detenidas”, indicaron las autoridades sobre el ataque armado en Salamanca, Guanajuato

Caen 3 por ataque armado en cancha de futbol que dejó 11 muertos en Salamanca, Guanajuato.
Caen 3 por ataque armado en cancha de futbol que dejó 11 muertos en Salamanca, Guanajuato. Foto: Quadratín Bajío
Por:
Julio Vázquez

El Gobierno de Guanajuato informó que ya son 3 las personas detenidas por el ataque armado ocurrido en una cancha de futbol, el pasado 25 de enero del 2026, en Salamanca.

“La Secretaría de Seguridad y Paz informa que ya se cuenta con al menos tres personas detenidas, resultado de diversos operativos coordinados y focalizados”, indicó en un comunicado.

Las detenciones sobre la masacre que dejó 11 muertos fueron encabezadas por la Fiscalía de Guanajuato y se lograron gracias a las labores de inteligencia, investigación y persecución del delito.

TE RECOMENDAMOS:
El ataque fue reportado esta tarde.
Las víctimas iban a bordo de una camioneta Audi

Balean a Sergio Torres, líder estatal de MC en Sinaloa, y a la diputada Elizabeth Rafaela Montoya

“Este avance confirma que las instituciones están actuando, que las agresiones no quedan sin respuesta, y que el Estado mantiene una línea clara de investigación y actuación coordinada con la Fiscalía General del Estado y autoridades federales”, indicó el gobierno de Guanajuato.

Además, afirmó que con en día posteriores se darán a conocer más detalles sobre el número de personas detenidas, su posible participación y las imputaciones correspondientes, según lo permita el debido proceso.

La masacre ocurrió el domingo pasado, cuando se llevaba a cabo un partido de futbol llanero en las canchas conocidas como Campos de las Cabañas, en Salamanca.

De acuerdo con testimonios, los sujetos armados bajaron de camionetas y comenzaron a disparar indiscriminadamente contra la gente, dejando al menos 12 lesionados en el lugar.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
El Gobernador de Yucatán con una de las beneficiarias.
Beneficios en la entidad

70 mil viviendas nuevas para garantizar justicia social en Yucatán