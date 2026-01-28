Marina del Pilar pone en marcha primera ruta de transporte eléctrico en Mexicali.

La primera ruta de transporte público 100 por ciento eléctrica en la capital del estado, mejorará la calidad de vida de la población, señaló la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda al encabezar la presentación de un camión del programa Movilidad que Transforma y RESPIRA, un avance significativo hacia modelos urbanos más modernos, eficientes y responsables con el medio ambiente.

“Es un gran gusto que en Mexicali tenemos a empresarios del transporte comprometidos con la electromovilidad. Un estado y una ciudad con visión de futuro no pueden quedarse sin dar los primeros pasos con ese rumbo; es parte del desarrollo global”, expresó la mandataria.

Resaltó que un sistema de movilidad eficiente impacta directamente en la calidad de vida de la población, al reducir tiempos de traslado y generar mejores condiciones para que las personas puedan destinar más tiempo a la convivencia familiar, al deporte y a las actividades recreativas.

Enfatizó que el fortalecimiento del transporte público es una prioridad del Gobierno del Estado, ya que permite ofrecer a la ciudadanía alternativas reales para dejar el vehículo particular y optar por un servicio de calidad, con mejores rutas, logística y vialidades.

¡YA LLEGÓ A BAJA CALIFORNIA EL NUEVO CAMIÓN 100% ELÉCTRICO!



Un autobús hecho en México, con tecnología de vanguardia, que ofrece una autonomía de hasta 200 km, capacidad para 25 pasajeros y aire acondicionado.



La ruta sera desde CECyTE Misiones hasta el Hospital Materno… pic.twitter.com/htYrUSTsrM — Marina del Pilar (@MarinadelPilar) January 28, 2026

Marina del Pilar apuntó que este camión eléctrico se suma a los esfuerzos del programa Respira dentro de su eje de movilidad y transporte público, destacando por su eficiencia energética y por generar un ahorro aproximado del 70 por ciento en el costo de energía, además de contribuir a la reducción de emisiones contaminantes.

El camión cuenta con capacidad de 25 pasajeros, tecnología de última generación, batería de litio-hierro-fosfato con autonomía teórica de 200 kilómetros, transmisión automática y dimensiones que permiten brindar un servicio moderno y confiable.

El director del Instituto de Movilidad Sustentables (IMOS) de Baja California, Jorge Alberto Gutiérrez Topete detalló que este camión será parte de la Ecoruta Orizaba, con trayecto desde el Hospital Materno hasta el CECYTE Misiones en Mexicali, donde posteriormente se integrarán más unidades eléctricas.

Además, la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la entidad, Elvia Martínez Santos añadió que este esfuerzo incorpora el talento mexicano de empresas como Auteco, así como el compromiso del Gobierno Estatal por un Baja California más limpio, sustentable y con mayor calidad de vida.

La unidad iniciará su operatividad en distintas rutas a partir de este jueves en Mexicali; en el mes de octubre, iniciará la ruta Cecyte Misiones, Cetis 18, Macroplaza del Valle, Av. Luis Echeverria, Centro de Gobierno, IMSS Clínica 28, Skyworks, y Hospital Materno.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR