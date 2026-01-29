En Veracruz

Por segunda vez, atacan con bombas molotov el restaurante ‘El Calamar’ en Coatzacoalcos

Sujetos armados incendiaron el restaurante “El Calamar” en el malecón de Coatzacoalcos tras lanzar artefactos incendiarios y dejar una manta con amenazas

Incendian restaurante en Coatzacoalcos
Incendian restaurante en Coatzacoalcos Foto: Redes sociales
Mariana Salazar Lozada

Un grupo de presuntos delincuentes incendió esta tarde el restaurante-palapa “El Calamar”, ubicado en el malecón costero de Coatzacoalcos, en el sur de Veracruz, tras lanzar artefactos incendiarios contra la estructura, informaron autoridades.

Está fue la segunda vez que atacan el restaurante, pues en mayo de 2024, la misma palapa sufrió un incendio que las autoridades atribuyeron en aquel momento a un posible cortocircuito.

De acuerdo con los primeros reportes oficiales, dos individuos que se desplazaban en motocicleta llegaron al negocio alrededor de las 13:40 horas y, antes de iniciar el fuego, colocaron una manta con mensajes de amenaza frente al establecimiento.

Posteriormente arrojaron presuntos artefactos explosivos—descritos como bombas molotov o explosivos caseros— contra la palapa, cuya construcción mayoritariamente de madera y palma facilitó la rápida propagación de las llamas.

Tras el ataque, la estructura quedó reducida a cenizas, y se generó una columna de humo visible desde distintos puntos de la ciudad. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas, ya que clientes y trabajadores evacuaron el lugar tras percatarse del incendio.

Elementos de Protección Civil, Bomberos y la agrupación Alfa y Omega acudieron al sitio para sofocar las llamas y realizar labores de enfriamiento, lo que permitió evitar que el fuego se propagara a comercios cercanos.

Asimismo, se implementó un operativo interinstitucional con participación de la Secretaría de Marina, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, así como policías estatales y municipales.

