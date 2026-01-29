Por segunda vez, atacan con bombas molotov el restaurante ‘El Calamar’ en Coatzacoalcos

Un grupo de presuntos delincuentes incendió esta tarde el restaurante-palapa “El Calamar”, ubicado en el malecón costero de Coatzacoalcos, en el sur de Veracruz, tras lanzar artefactos incendiarios contra la estructura, informaron autoridades.

Está fue la segunda vez que atacan el restaurante, pues en mayo de 2024, la misma palapa sufrió un incendio que las autoridades atribuyeron en aquel momento a un posible cortocircuito.

De acuerdo con los primeros reportes oficiales, dos individuos que se desplazaban en motocicleta llegaron al negocio alrededor de las 13:40 horas y, antes de iniciar el fuego, colocaron una manta con mensajes de amenaza frente al establecimiento.

Posteriormente arrojaron presuntos artefactos explosivos—descritos como bombas molotov o explosivos caseros— contra la palapa, cuya construcción mayoritariamente de madera y palma facilitó la rápida propagación de las llamas.

El grupo delincuencial Mafia Veracruzana se atribuyó el atentado incendiario contra el restaurante El Kalamar, de Coatzacoalcos, pero además anuncian que quemarán más negocios "apoyen" al CJNG, al cual le están disputando el control de la plaza...

⏬⬇️ pic.twitter.com/num2DUUlm7 — Marco Antonio Aguirre (@marcoaguiro) January 30, 2026

Tras el ataque, la estructura quedó reducida a cenizas, y se generó una columna de humo visible desde distintos puntos de la ciudad. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas, ya que clientes y trabajadores evacuaron el lugar tras percatarse del incendio.

Elementos de Protección Civil, Bomberos y la agrupación Alfa y Omega acudieron al sitio para sofocar las llamas y realizar labores de enfriamiento, lo que permitió evitar que el fuego se propagara a comercios cercanos.

Asimismo, se implementó un operativo interinstitucional con participación de la Secretaría de Marina, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, así como policías estatales y municipales.

