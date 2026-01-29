Mazatlán recibe a más de 51 mil cruceristas en enero

En enero, Mazatlán recibió a 51,920 turistas de cruceros a bordo de 15 embarcaciones, que dejaron una derrama económica superior a 82 millones de pesos.

La secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna, destacó que mediante una estrategia enfocada en la promoción y atracción del sector naviero, se ha generado un dinamismo importante en el puerto, beneficiando a la economía local.

Este jueves arribó el “Norwegian Bliss”, procedente de Puerto Vallarta, con 4,242 pasajeros y 1,612 tripulantes, embarcación que cierra los arribos de enero.

Luego de descender de la embarcación a las 7:30 de la mañana, los cruceristas visitaron los sitios turísticos más emblemáticos del puerto, como el Clavadista, el Callejón Liverpool, la Plazuela Machado, la Catedral y el Mercado Pino Suárez.

También aprovecharon su estancia para recorrer el Malecón, la Zona Dorada, el Paseo del Centenario, entre otros lugares, así como para degustar la gastronomía mazatleca.

Para el mes de febrero, según la programación de la Asipona, Mazatlán recibirá a 13 embarcaciones navieras.

En 2025 arribaron 124 cruceros con más de 436 mil pasajeros que dejaron una derrama económica superior a los 695 millones de pesos.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR