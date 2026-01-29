Se enfrentan policías y civiles armados en Escuinapa, Sinaloa

Una intensa balacera entre civiles armados y elementos de seguridad se registró la mañana de este jueves en el municipio de Escuinapa, ubicado al sur del estado de Sinaloa, generando una fuerte movilización policial y emergencia entre habitantes de varias colonias de la cabecera municipal.

De acuerdo con reportes extraoficiales, los hechos ocurrieron sobre la autopista Mazatlán-Tepic, en el tramo que conecta con el municipio, donde se escucharon numerosas detonaciones de arma de fuego que alarmaron a los residentes de zonas como El Roblito e Insurgentes.

Habitantes señalaron que las ráfagas de disparos alcanzaron techos y ventanas de domicilios, lo que generó pánico y obligó a familias a resguardarse en sus hogares durante el intercambio de fuego, que se prolongó por varios minutos.

Informes preliminares indican que varios agentes estatales resultaron lesionados durante el enfrentamiento, aunque hasta el momento las autoridades no han emitido un parte oficial detallado sobre el número de heridos ni sobre su estado de salud.

Elementos de los cuerpos de emergencia, así como paramédicos, se desplazaron al punto de los hechos para atender a los policías lesionados y brindar apoyo inmediato, mientras que se reforzó la presencia de seguridad en la zona para garantizar el orden y evitar más hechos violentos.

Si bien aun no hay una confirmación oficial de la ubicación precisa del enfrentamiento; fuentes extraoficiales mencionan que podría haber ocurrido cerca del kilómetro 180 de la autopista Mazatlán-Tepic o en puntos próximos a la carretera libre donde convergen varias vialidades.

Autoridades estatales y federales no han emitido boletines oficiales sobre el incidente hasta el cierre de esta edición, lo que mantiene incertidumbre sobre la identidad de los agresores y si alguno fue detenido o abatido durante la balacera. La Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad Pública estatal podrían ofrecer más detalles conforme avance la investigación.

