Secuestran a 10 ingenieros mineros

TRABAJADORES de Vizsla Silver analizan el proyecto de oro y plata Pánuco, en 2022.

Diez trabajadores de la minera de origen canadiense Vizsla Silver Corp fueron secuestrados por sujetos armados mientras se hospedaban en la zona serrana del municipio de Concordia, en Sinaloa.

De acuerdo con familiares de los desaparecidos, un comando ingresó al fraccionamiento La Clementina y se los llevó por la fuerza desde el viernes 23 de enero, alrededor de las 6:00 horas.

Entre los desaparecidos, al menos siete son originarios de Hermosillo, Sonora; uno más es originario de Meoqui, Chihuahua, y hasta el momento no se ha tenido comunicación con ellos.

La Fiscalía General del Estado de Chihuahua emitió una ficha de búsqueda para ubicar a Saúl Alberto Ochoa Pérez, visto por última vez el 23 de enero en el lugar donde desaparecieron los demás.

También, la Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora emitió una ficha de búsqueda para localizar a José Antonio Jiménez, de 34 años y desaparecido el pasado 23 de enero.

6 días han transcurrido desde la desaparición de los trabajadores

YA SE INVESTIGA. El vicefiscal en la Zona Sur de Sinaloa, Isaac Aguayo Roacho, confirmó ayer que de este caso ya se tiene la carpeta de investigación en curso.

Según los familiares, los trabajadores viajaron a Concordia por razones laborales vinculadas al Proyecto Pánuco, que desarrolla Vizsla Silver en la región.

Los trabajadores tendrían diferentes puestos, como gerente de relaciones comunitarias de Vizsla Silver; coordinador operativo de seguridad; geólogo; supervisor de medio ambiente, así como guardias de seguridad.

De manera extraoficial, se mencionó que la empresa minera no habría presentado aún una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.

Sin embargo, hasta el momento ni las familias ni la empresa minera han recibido llamadas ni exigencias por parte de los presuntos captores, ni tampoco han tenido noticias sobre el paradero de los trabajadores desaparecidos.

LA CONFIRMACIÓN. Fue hasta ayer que la empresa Vizsla Silver se pronunció al respecto y confirmó que 10 de sus trabajadores fueron privados de la libertad del sitio de su proyecto en Concordia.

En un comunicado, mencionó que la información disponible es limitada y ya se notificó a las autoridades, quienes colaboran con su equipo de gestión de crisis y respuesta en materia de seguridad.

La empresa afirmó que su prioridad inmediata es salvaguardar la seguridad y el bienestar de las personas involucradas en el hecho. En ese sentido, como medida preventiva se determinó suspender de inmediato algunas actividades en el sitio del proyecto mientras se desarrollan las investigaciones.

La empresa minera dijo que continuará trabajando en colaboración con las autoridades y, conforme se cuente con mayor información, se dará a conocer a través de los canales oficiales.

Por su parte, la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM) mostró su preocupación por el secuestro de los 10 profesionales de la industria minera, por lo que pidió al Gobierno de Sinaloa su pronta intervención, a efecto de que las instancias competentes realicen las acciones necesarias que permitan su regreso con bien.

“Desde la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM) expresamos nuestra profunda preocupación por la privación ilegal de la libertad, por parte de personas desconocidas, de 10 profesionales de la industria minera con un desempeño honesto en su forma laboral en el municipio de Concordia, Sinaloa, desde el pasado 23 de enero”, señaló en un mensaje colocado en redes sociales.