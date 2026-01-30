Gobierno del Edomex evita el pago de 6.5 mdp con Policía Cibernética.

En una semana, el Gobierno del Estado de México, que encabeza la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, logró frenar intentos de fraude y extorsión telefónica que habrían significado pérdidas por más de 6.5 millones de pesos, gracias al seguimiento inmediato de denuncias ciudadanas y a la intervención de la Policía Cibernética estatal. Las acciones permitieron proteger el patrimonio de familias y negocios mexiquenses.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, del 22 al 28 de enero se recibieron 791 reportes relacionados con llamadas de fraude, extorsión, amenazas y la modalidad de extorsión electrónica. La respuesta oportuna permitió resolver el 77 por ciento de los casos, evitando el pago de 6 millones 502 mil 707 pesos a extorsionadores.

El trabajo de la Policía Cibernética se apoya en la línea 089, un canal de denuncia anónima que opera las 24 horas del día, los 365 días del año. A través de este mecanismo se identifican las modalidades del delito, se asignan folios de seguimiento y la información se canaliza de forma inmediata a las autoridades correspondientes para su atención.

De acuerdo con la administración mexiquense, la participación ciudadana es un pilar importante para que las autoridades puedan actuar y cerrar el paso a las redes de la extorsión. La denuncia oportuna, se ha convertido en una herramienta clave para castigar a quienes operan desde el anonimato y el engaño.

Estos resultados forman parte de la estrategia de seguridad nacional impulsada por Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en coordinación con el Gobierno del Estado de México, encabezado por Delfina Gómez Álvarez, que prioriza la coordinación entre autoridades estatales, federales y municipales para contener delitos que afectan directamente la economía y tranquilidad de la población.

JVR