Regidora de Morena interrumpe reconocimiento a Isabel Díaz Ayuso con reclamo por falta de agua

La regidora de Morena en el Ayuntamiento de Aguascalientes, Martha Márquez Alvarado, interrumpió la ceremonia de entrega de las llaves de la ciudad a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso en el Teatro Morelos, donde mostró una pancarta con el mensaje “no tenemos agua”.
Entre abucheos y gritos de “¡fuera, fuera!”, la regidora insistió en tomar la palabra, pese a que las autoridades intentaron desalojarla del recinto para continuar con la ceremonia.
Luego de una breve pausa, Márquez Alvarado dirigió su reclamo a las autoridades del estado y la ciudad de Aguascalientes, quienes, según ella, utilizan la visita de la ultraderechista “para tratar de vender la idea de que en este estado y en esta ciudad se respeta la vida y la familia”.
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“Está usted rodeada de políticos corruptos. (...) Lamento informarle que usted ha sido utilizada para trata de vender una idea que es falsa”, expresó.
Aunque la regidora también se refirió a reclamos sociales, particularmente en torno a la falta de abastecimiento de agua potable, se apartó del motivo original de la protesta para hablar de Morena y criticar al gobierno de oposición en Aguascalientes, encabezado por la panista Teresa Jiménez Esquivel.
Martha Márquez cuestionó el reconocimiento a Isabel Díaz Ayuso, y reprochó que “aquí se le está festejando a una persona que no es mexicana mientras las familias de Aguascalientes están sin agua”.
La visita de la presidenta madrileña a Aguascalientes incluyó la entrega de las llaves de la ciudad como reconocimiento a su “defensa de la Hispanidad”.
Además, el Congreso del Estado de Aguascalientes la condecoró con la Medalla Especial al Mérito Cívico “por su lucha en favor de las libertades, la democracia y la identidad cultural”, según el decreto 493, publicado el 4 de mayo en el Periódico Oficial del Estado, por el que se creó la presea.
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cehr