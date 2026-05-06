Regidora de Morena interrumpe reconocimiento a Isabel Díaz Ayuso con reclamo por falta de agua

Regidora de Morena protesta durante ceremonia en Aguascalientes para reconocer a Isabel Díaz Ayuso.

La regidora de Morena en el Ayuntamiento de Aguascalientes, Martha Márquez Alvarado, interrumpió la ceremonia de entrega de las llaves de la ciudad a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso en el Teatro Morelos, donde mostró una pancarta con el mensaje “no tenemos agua”.

Entre abucheos y gritos de “¡fuera, fuera!”, la regidora insistió en tomar la palabra, pese a que las autoridades intentaron desalojarla del recinto para continuar con la ceremonia.

Luego de una breve pausa, Márquez Alvarado dirigió su reclamo a las autoridades del estado y la ciudad de Aguascalientes, quienes, según ella, utilizan la visita de la ultraderechista “para tratar de vender la idea de que en este estado y en esta ciudad se respeta la vida y la familia”.

“ Está usted rodeada de políticos corruptos. (...) Lamento informarle que usted ha sido utilizada para trata de vender una idea que es falsa”, expresó.

Aunque la regidora también se refirió a reclamos sociales, particularmente en torno a la falta de abastecimiento de agua potable, se apartó del motivo original de la protesta para hablar de Morena y criticar al gobierno de oposición en Aguascalientes, encabezado por la panista Teresa Jiménez Esquivel.

Martha Márquez cuestionó el reconocimiento a Isabel Díaz Ayuso, y reprochó que “aquí se le está festejando a una persona que no es mexicana mientras las familias de Aguascalientes están sin agua”.

La visita de la presidenta madrileña a Aguascalientes incluyó la entrega de las llaves de la ciudad como reconocimiento a su “defensa de la Hispanidad”.

Además, el Congreso del Estado de Aguascalientes la condecoró con la Medalla Especial al Mérito Cívico “por su lucha en favor de las libertades, la democracia y la identidad cultural”, según el decreto 493, publicado el 4 de mayo en el Periódico Oficial del Estado, por el que se creó la presea.

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cehr