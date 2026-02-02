Dan de alta a diputada Elizabeth Montoya tras ataque armado en Culiacán; Sergio Torres sigue hospitalizado

Elizabeth Montoya Ojeda, la diputada local de Movimiento Ciudadano que sobrevivió a un ataque armado en el centro de Culiacán, Sinaloa, fue dada de alta médica este lunes, luego de presentar una evolución favorable en su estado de salud.

Su compañero, el diputado y coordinador estatal de Movimiento Ciudadano, Sergio Torres Félix, permanece hospitalizado y en estado grave, pero con una leve mejoría.

Sergio Torres Félix y Elizabeth Montoya Ojeda, coordinador y diputada de Movimiento Ciudadano, respectivamente, en Sinaloa. ı Foto: Facebook, @elymontoyaCLN

Montoya Ojeda fue sometida a una intervención quirúrgica por las lesiones que sufrió durante el atentado, entre ellas afectaciones en un ojo. Continuará su proceso de recuperación fuera del nosocomio. En tanto, Torres Félix permanece en terapia intensiva, intubado y bajo estricta supervisión médica.

El legislador ha reaccionado de manera positiva al tratamiento, mientras se evalúa su evolución clínica para definir una posible cirugía para retirar el proyectil que sigue alojado en su cabeza . El secretario de Salud, Cuitláhuac González Galindo, indicó que se ha observado una ligera mejoría, pero se mantienen expectativas cautelosas entre el personal médico y sus familiares.

La tarde del 28 de enero, ambos diputados fueron atacados cerca de las oficinas estatales de Movimiento Ciudadano, mientras circulaban en un vehículo sobre el Paseo Niños Héroes, una zona de alta afluencia vehicular y peatonal.

La unidad en la que circulaban los legisladores Sergio Torres y Elizabeth Montoya al momento del ataque armado. ı Foto: Cuartoscuro

En el atentado también resultó herido un escolta, identificado como Gonzalo Quintero Baca, quien desde entonces fue reportado fuera de peligro.

Sergio Torres Félix y Elizabeth Montoya Ojeda se habían retirado del Congreso del Estado con motivo de un viaje a la Ciudad de México, según la presidenta de la Junta de Coordinación Política, María Teresa Guerra Ochoa . “Hemos vivido una crisis de inseguridad”, señalo Torres en la tribuna antes de la agresión.

Hasta el momento se desconoce el motivo, mientras sigue la búsqueda de los responsables. El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que el ataque estaría relacionado con una célula delictiva , aún sin identificar.

cehr