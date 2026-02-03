Atacan a balazos a alcaldesa de Ayotoxco, Puebla, mientras viajaba en autopista de Tlaxcala

La presidenta municipal de Ayotoxco de Guerrero, Puebla, Alicia Guerrero Hernández, fue víctima de un ataque armado la madrugada de este martes mientras se dirigía a la Ciudad de México para asistir a una reunión en el Senado de la República.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 04:00–04:30 horas sobre la autopista Amozoc–Perote, a la altura del municipio de Cuapiaxtla, en Tlaxcala. Sujetos armados interceptaron la camioneta en la que viajaba la alcaldesa y dispararon al menos en diez ocasiones contra la unidad.

La presidenta municipal salió ilesa del atentado; sin embargo, el chofer resultó herido, presentando dos impactos de bala, uno en el tobillo derecho y otro en la cintura.

Tras la agresión, el conductor logró mantener el control del vehículo y conducir hasta la caseta de cobro de Cuapiaxtla, donde pidieron apoyo a las autoridades.

Paramédicos brindaron atención al chofer en el lugar y posteriormente lo trasladaron al Hospital General de Huamantla, donde su estado de salud fue reportado como reservado, aunque fuera de peligro.

La alcaldesa y el resto de los funcionarios que la acompañaban —entre ellos el director de Seguridad Pública municipal, la tesorera y la asistente personal— no sufrieron lesiones.

Autoridades de seguridad confirmaron que no se reportó el robo de pertenencias ni intento de despojo del vehículo, lo que ha generado dudas sobre la motivación del ataque.

Algunas líneas de investigación consideran la posibilidad de un intento de asalto en carretera, dada la presencia de bandas delictivas que operan en esa zona, aunque también se mantiene abierta la hipótesis de una agresión directa contra la funcionaria.

Tras el reporte de disparos, elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad Pública fueron desplegados en la zona para asegurar la carretera y buscar a los responsables, sin que hasta el momento se hayan realizado detenciones relacionadas con los hechos. Debido a que el ataque se perpetró en territorio de Tlaxcala, la Fiscalía General de Justicia de ese estado está a cargo de la investigación.

