Caos de 7 horas en Autopista del Sol; rechazan a las autodefensas

HABITANTES de Juan R. Escudero y otras zonas bloquearon ayer la Autopista del Sol.

Pobladores del municipio de Juan R. Escudero bloquearon más de siete horas la Autopista del Sol para exigir al Gobierno del estado de Guerrero y al federal el retiro de las policías comunitarias Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) y del Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (Cipog-EZ) de su zona de influencia.

Los bloqueos que comenzaron desde las 07:00 horas generaron severas afectaciones viales, justo cuando cientos de turistas regresaban a sus lugares de origen tras el fin del puente largo.

El bloqueo generó que cientos de familias quedaran varadas en la central de Autobuses de Acapulco y de la Ciudad de México. Las corridas que se vieron obligadas a suspender fueron las que iban de Chilpancingo, Cuernavaca, Guadalajara, Toluca y Puebla.

En algunas centrales de autobuses las salidas hacia Acapulco se retrasaron de dos a tres horas, por lo que las cadenas les dieron la opción a sus pasajeros de cambiar sus boletos a una hora abierta o reintegrarles el costo del boleto.

Los manifestantes señalaron que la incursión de la UPOEG y la Cipog-EZ a sus comunidades ha generado violencia, uso de armas de alto calibre y riesgo para las comunidades, por lo que demandaron atención directa del Gobierno federal.

El viernes pasado los contingentes iniciaron su movilización para ingresar a pueblos de los municipios de Juan R. Escudero y de Tecoanapa, para hacer lo que denominaron “una limpia” de integrantes del grupo criminal Los Ardillos.

Sin embargo, Daniel Rosas, quien se identificó como representante de pueblos de Juan R. Escudero y de Tecoanapa, acusó a la UPOEG y al Cipoeg-EZ de tener nexos con el grupo criminal Los Rusos.

Los inconformes no aceptaron el diálogo con el subsecretario de Desarrollo Político y Social del gobierno estatal, Francisco Rodríguez Cisneros, y el de Seguridad Pública, Daniel Ledesma Osuna.

Cerca de las 14:30 horas, los manifestantes decidieron reabrir los cuatro carriles de la autopista, tras lograr establecer una mesa de diálogo con un representante del Gobierno federal y las comunidades de Juan R. Escudero y Acapulco Rural, la cual continuará este martes.

De acuerdo con un comunicado al que dieron lectura los pobladores, se señala que la UPOEG y la Cipog-EZ quedaron excluidas de dicha reunión y que a estos grupos no se les reconocen funciones de seguridad. Además, los pobladores advirtieron que, de no cumplirse los acuerdos, tomarán las armas para constituirse como grupos de autodefensas de sus pueblos.