Detienen a exdiputado de Tabasco por presunta violencia de género contra su esposa

Elementos de la policía municipal de Cárdenas, Tabasco, detuvieron a José Manuel Sepúlveda Del Valle, exdiputado local y exsecretario del Ayuntamiento de ese municipio, en un operativo realizado en la colonia El Encanto.

Según medos locales la detención del exlegislador, quien ocupó una curul en el Congreso estatal entre 2018 y 2021, se registró durante la mañana y está vinculada a una presunta responsabilidad por violencia de género en agravio de su esposa, de acuerdo con información proporcionada por fuentes oficiales.

Tras su captura, Sepúlveda Del Valle fue puesto a disposición de las autoridades competentes en el Centro de Procuración de Justicia, donde se desarrollarán las diligencias correspondientes para la integración de la carpeta de investigación.

El exfuncionario inició su trayectoria política en las filas del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), posteriormente se asumió como independiente y en 2021 compitió por la alcaldía de Centro bajo las siglas del Partido Encuentro Solidario (PES).

Este caso cobra mayor relevancia al recordar que Sepúlveda Del Valle ya había sido sancionado en 2021 por violencia política de género, un precedente que ahora lo coloca nuevamente bajo escrutinio público por presuntos actos de agresión contra una mujer.

Las autoridades ministeriales continúan con el proceso de investigación para determinar las acciones legales que procederán en contra del exdiputado.

