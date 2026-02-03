Gobierno de Campeche señala a diputado Antonio Jiménez como responsable de tensión y división de Morena en Congreso

El gobierno de Campeche atribuyó al diputado morenista Antonio Jiménez y a sus decisiones de excluir a compañeros de su bancada como el origen de las tensiones y posterior división del grupo parlamentario de ese partido en el Congreso local.

La administración estatal rechazó que legisladores de la entidad restauraran la figura del fuero, que había desaparecido en 2016, al considerar que representa un retroceso, y reafirmó el respeto del Gobierno de Layda Sansores a la división de Poderes.

A continuación, el despliegue íntegro de la postura del Gobierno de Campeche:

En relación con la información publicada el 3 de febrero de 2026, el Gobierno del Estado de Campeche considera necesario realizar las siguientes precisiones para aportar contexto y evitar interpretaciones incorrectas:

No hubo persecución ni operativo para detener legisladores. La Fiscalía General del Estado aclaró que la presencia de personal en las inmediaciones del Congreso no correspondió a ninguna diligencia ministerial, sino a recorridos de vigilancia preventiva, actividad habitual, y que las unidades se detuvieron momentáneamente en la zona sin que existiera orden de aprehensión o diligencia. Lo ocurrido no es represión; es un conflicto político interno del Poder Legislativo. La tensión se explica por decisiones tomadas desde la propia presidencia del Congreso, entre ellas la exclusión deliberada de diputadas y diputados de su grupo parlamentario y la retirada de apoyos de gestión a quienes respaldaron la solicitud de deuda para inversión en infraestructura pública, dejándoles únicamente el pago de su dieta. Estas medidas profundizaron la división y derivaron en la falta de respaldo a su propuesta de mesa directiva. Restituir el fuero es un retroceso. La decisión adoptada en el Congreso de restaurar el fuero no es congruente con la línea pública de la transformación a nivel nacional, que ha sostenido que nadie debe estar por encima de la ley. La postura del Gobierno del Estado es clara: no a la reinstalación del fuero; sí a la rendición de cuentas. El Ejecutivo no interviene en el Congreso. El Gobierno del Estado, encabezado por Layda Sansores, ha actuado con respeto a la división de poderes. La integración de la mesa directiva y las decisiones internas del Legislativo corresponden exclusivamente a ese poder.

El Gobierno del Estado reitera su compromiso con la legalidad, la transparencia y la inversión en infraestructura pública para el desarrollo de Campeche, y llama a que el debate se conduzca con hechos verificables y contexto completo.

