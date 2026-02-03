Guerrero acelera la recuperación aérea con nuevas rutas de Volaris y Viva

Guerrero avanza en el fortalecimiento y restablecimiento de su conectividad aérea con nuevas rutas operadas por Volaris y VIVA, que amplían las opciones de acceso a los principales destinos turísticos, resultado del impulso y gestiones encabezadas por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.

La aerolínea Volaris anunció la apertura de dos nuevas rutas hacia Guerrero, que iniciarán operaciones a partir del 2 de junio de 2026. La primera conectará Acapulco – Querétaro, con tres frecuencias semanales los días martes, jueves y domingo, fortaleciendo la conectividad del puerto con la región del Bajío. La segunda ruta será Zihuatanejo – Puebla, también con tres frecuencias semanales, los días martes, jueves y sábado, ampliando la oferta aérea hacia la Costa Grande.

Cartel publicitario. ı Foto: Especial.

Estas nuevas operaciones se suman al vuelo previamente anunciado por la aerolínea VIVA en la ruta Acapulco – Cancún, que iniciará operaciones el jueves 2 de abril, con dos frecuencias semanales, los días jueves y domingo, fortaleciendo la conectividad del puerto con uno de los principales destinos turísticos del país.

La Secretaría de Turismo del estado destacó que, por instrucciones de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, el titular de la dependencia, Simón Quiñones Orozco, ha dado seguimiento puntual a las gestiones con las aerolíneas, con el objetivo de recuperar y ampliar la conectividad aérea de Guerrero, particularmente en el caso de Acapulco, donde estas nuevas rutas permiten restablecer niveles de conectividad similares a los existentes previo a los eventos que impactaron al destino, consolidando una etapa de crecimiento sostenido.

Con estos anuncios, Guerrero suma tres nuevas rutas aéreas, que se integran a las cuatro rutas que entraron en operación durante el último año: Zihuatanejo – Morelia, con Volaris; Zihuatanejo – Guadalajara, con Volaris; Acapulco – Monterrey, con VIVA, y Acapulco – Querétaro, a través de TAR.

El gobierno del estado reafirma su compromiso de seguir impulsando la conectividad aérea como un eje estratégico para el desarrollo turístico, la atracción de visitantes y la reactivación económica de los destinos, consolidando a Guerrero como un estado cada vez más accesible, competitivo y con mayores oportunidades para el sector turístico.

