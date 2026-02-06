Diputado federal del PT se ve involucrado en accidente automovilístico

Un accidente automovilístico en el municipio de Metepec, Estado de México, involucró al diputado federal del Partido del Trabajo (PT), Wblester Santiago Pineda, la tarde del viernes 6 de febrero de 2026.

El percance ocurrió aproximadamente a las 14:00 horas sobre la avenida 16 de Septiembre, en la colonia Agrícola Lázaro Cárdenas, detrás del fraccionamiento Los Castaños. Según la información difundida, el legislador conducía una camioneta Audi Q5 color blanco que colisionó contra un vehículo Toyota Prius también blanco.

Tras el impacto, el automóvil Prius terminó sobre el camellón central, mientras que ambas unidades presentaron daños materiales visibles. Al sitio acudieron elementos de la policía municipal y servicios de apoyo para atender la situación y controlar la circulación en la zona.

Una más del diputado Ublester Santiago (PT)



Ahora chocó en su Audi por presunto exceso de velocidad en #Metepec



En diciembre, protagonizó un escándalo en el estacionamiento de Town Square, donde se encontraba en aparente estado de gravedad pic.twitter.com/TuEiVU0sD6 — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) February 7, 2026

De acuerdo con testimonios referidos en el reporte, el diputado habría tenido una discusión con los agentes que atendieron el incidente. Incluso, se menciona la existencia de un video grabado por un oficial en el que se observa al legislador increpar e insultar a los uniformados durante la intervención.

Las autoridades municipales tomaron conocimiento del choque y realizaron las diligencias correspondientes para el deslinde de responsabilidades. Tampoco se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales en los vehículos involucrados.

El caso generó atención en redes sociales luego de la difusión de las imágenes y del señalamiento de la presunta confrontación con policías. Hasta la tarde de este viernes no se había dado a conocer un posicionamiento público del legislador ni del grupo parlamentario del Partido del Trabajo respecto al incidente.

El diputado ha sido mencionado recientemente en otros episodios polémicos relacionados con altercados en establecimientos privados.

Las autoridades continúan con el procedimiento administrativo correspondiente para determinar la responsabilidad del hecho de tránsito.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL